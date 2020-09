AK zur August-Inflation: Gesalzene Preiserhöhungen!

Wirthauspreise und Mieten überproportional zur Teuerung gestiegen

Wien (OTS) - „Obwohl in der Coronakrise die Umsatzsteuer für die Wirte gesenkt wurde, liegen die Preise weit über der Inflation“, sagt AK Experte Reinhold Russinger zur aktuellen August-Inflation der Statistik Austria. „Die Mieten sind ebenfalls rund dreimal so stark in die Höhe gegangen wie die Teuerung, und das ist vor allem auf Preissteigerungen im privaten Bereich zurückzuführen. Die Verteuerungen treffen viele Menschen hart – sie sind arbeitslos oder in Kurzarbeit und haben weniger Geld. Höhere Preise belasten sie zusätzlich.“ Die AK bekräftigt daher ihre Forderung nach billigerem Wohnen durch ein gerechtes, verständliches und transparentes Mietrecht sowie mehr neue geförderte Wohnungen. Die Wirtshauspreise wird die AK im Auge behalten.

Trotz Senkung der Umsatzsteuer um fünf Prozent befristet bis Jahresende – die sich die Wirte und Hoteliers behalten dürfen – steigen die Preise überdurchschnittlich an. „Das ist wohl kein richtiges Signal, mehr Gäste ins Wirtshaus zu locken“, so Russinger. Laut Eurostat zeigt sich außerdem, dass das Preisniveau in Österreich für Restaurants und Hotel-Dienstleistungen im obersten Viertel im EU-Länder-Vergleich liegt.

Die AK setzt sich für #Gerechtigkeit ein. Seit 100 Jahren. #fürimmer.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at