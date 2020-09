FP-Oberlechner zu Ottakringer SPÖ-Aussendung: Haltet ihr die Wiener wirklich für so dumm?

Dass die größten Zubetonierer hier `Raus aus dem Beton´ skandieren, ist neue Qualität der Bürgerverhöhung

Wien (OTS) - „Raus aus dem Beton! Rein in die Zukunft“ – unter diesem Motto startet die heutige Aussendung zahlreicher SPÖ Granden, in der sie die Baumaßnahmen – freilich alles auf Wunsch der Bürger, die sich freilich umfassend in die Vorhaben eingebracht haben – in den Himmel loben. „Als ich als Ottakringer das vorher gelesen habe, habe ich erst geglaubt, das ist eine Satiremeldung“, gesteht der Bezirksvorsteher-Stellvertreter Michael Oberlechner.

Es stimme zwar, dass Rot-Grün zahlreiche Bäume gepflanzt habe; das aber vor allem, um Parkplätze vernichten zu können. Oberlechner erinnert an die Großbaustellen Gallitzinstraße und die Steinhof-Gründe im benachbarten Penzing, wo genau jene SPÖ, die sich heute hinstellt und „Raus aus dem Beton“ skandiert, hunderte Bäume alten Bestandes gefällt hat, um das dortige Grünland für Bobo-Luxuswohnungen zubetonieren zu können. „Hier haben sich sowohl SPÖ als auch Grüne über jeden Bürgerprotest hinweggesetzt“, so der Ottakringer Bezirksvorsteher-Stellvertreter.

Dass sich genau jene SPÖ heute nicht entblöde, auch noch auf den gelungenen `Dialog mit den Bürgern´ hinzuweisen, sei unfassbar. Im Bezirk habe es genau zwei echte Bürgerbefragungen gegeben, die den geplanten Projekten der SPÖ eine eindeutige Abfuhr erteilt hätten. Als Reaktion darauf habe die SPÖ die Strategie geändert und die Bürger danach lediglich `informiert´.

„Bei diversen Informationsveranstaltungen und Broschüren sind die Projekte genauso abgebildet worden wie sie dann auch 1:1 umgesetzt wurden. Die SPÖ hat nicht einmal irgendetwas daran geändert, wie es ursprünglich geplant war“, erinnert Oberlechner. „Dieses Drüberfahren über die Anrainer als `Dialog mit den Bürgern´ darzustellen ist nicht nur eine Frechheit, es zeigt auch deutlich auf, dass die Interessen, Bedenken und Einwände der Anrainer die SPÖ-Bonzen überhaupt nicht interessiert“, so Oberlechner.

„Die FPÖ wird weiter gegen das Zubetonieren von Grünflächen, insbesondere an der Gallitzinstraße und bei den Steinhofgründen, kämpfen – und das gegen SPÖ und Grüne. Diese beiden Parteien sind es nämlich, die für die Versiegelung der Grünflächen, für fragwürdige Umwidmungen und Baummord im großen Stil verantwortlich sind“, so Oberlechner abschließend.

