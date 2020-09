5G-Smartphone Axon 11 von ZTE

Neue Streaming- und Download-Maßstäbe von Wien bis Bregenz

Wien (OTS) - Der Ausbau des Mobilfunkstandards und neue 5G-Endgeräte bringen die Smartphone-Nutzung auf ein nie dagewesenes Niveau. In puncto Download-Geschwindigkeit und Datenraten werden auch unterwegs Ergebnisse erreicht, die es bisher nicht einmal in den eigenen vier Wänden gab. Das ZTE Axon 11 5G als leistungsstarkes und zugleich preiswertes Endgerät ermöglicht, dass viele Menschen in Österreich von der zukunftsträchtigen Technologie in ihrem Alltag profitieren.

Der 5G-Netzausbau in Österreich schreitet mit großen Schritten voran. Noch bis Ende 2020 sollen alle österreichischen Landeshauptstädte an das 5G-Netz angeschlossen sein. „Die 5G-Technologie ist nicht nur für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes bedeutend, sondern bringt auch für alle privaten Anwender die tägliche Smartphone-Nutzung auf ein neues Qualitätslevel“, ist sich Christian Woschitz, CEO ZTE Austria, sicher. So lassen sich mit einem 5G-fähigen Smartphone auch unterwegs große Datenmengen in Minimalzeit downloaden und Live-Streams in Echtzeit abrufen. Mit dem Ziel, die Vorteile der neuen Technologie für jedermann erschwinglich zu machen, hat ZTE vor Kurzem das neue 5G-Smartphone Axon 11 in Österreich gelauncht. Es punktet mit Features wie einer hervorragenden Videotechnologie mit 4K-Auflösung, ist günstiger als vergleichbare Geräte und bereits bei Drei und A1 erhältlich.

Highspeed-Erlebnis ohne Unterbrechungen

Die Verbesserungen, die 5G jedem User bietet, werden auf verschiedenen Ebenen deutlich. Der deutlichste Vorteil ist mit Sicherheit die ultimative Download-Geschwindigkeit. Denn mit 5G ist es möglich, zehn Mal mehr Daten zu übertragen als mit LTE (4G) und das noch dazu 100 Mal schneller. Zudem können wesentlich mehr Geräte gleichzeitig ein Netz nutzen – theoretisch bis zu einer Million. 4G schafft im Vergleich dazu nur etwa 200 Geräte. Außerdem werden andere Techniken wie 4G oder WLAN entlastet. „Die 5G-Technologie bietet ausreichend Kapazität, um die stetig steigenden Datenmengen in den Netzen zu bewältigen und Ausfallzeiten stark zu reduzieren. In der Praxis bedeutet dies, dass man Sportereignisse und Filme unterwegs ohne lästige Verzögerungen oder Ausfälle am Smartphone in Echtzeit streamen kann.“, erklärt Woschitz. Voraussetzung dafür ist neben der Verfügbarkeit des 5G-Netzes auch ein passendes Endgerät, wie das ZTE Axon 11 5G.

4K-Videoqualität und ansprechendes Design

Wer neben schneller Datenübertragung bei einem Smartphone auch auf die Optik Wert legt, wird beim ZTE Axon 11 5G nicht enttäuscht. Das elegante Design des Edge-Bildschirms, die verlängerte Nutzungsdauer im 5G-Netz und vor allem die 4K-Videoqualität machen das Smartphone einzigartig in seiner Preiskategorie. Hohe Auflösung und maximale Geschwindigkeit sind nicht nur Lippenbekenntnisse. „Neben der Erstellung von hochwertigem Content sind auch Videochats und Videostreaming in 4K-Qualität möglich. Die Features in Sachen Bewegtbild sind sicher ein Highlight unseres Smartphones, das flüssige Videos ohne Unschärfe garantiert.“, führt Woschitz weiter aus.

5G Forschung und Technologie für alle

Bei ZTE hat die Förderung der industriellen Entwicklung höchste Priorität. ZTE ist internationaler 5G Pionier und verfügt über mehr als 5.000 5G-Patente. Weltweit werden 15% aus dem operativen Umsatz in Forschung und Entwicklung investiert und mehr als ein Drittel der Belegschaft ist im F&E Bereich beschäftigt.

Mit dem ZTE Axon 11 5G möchte das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Vorteile der neuen Technologie für die breite Masse durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zugänglich zu machen. „Schnelles Internet wird immer wichtiger und ist nicht nur im beruflichen Kontext notwendig, sondern wird auch bei der privaten Nutzung stark nachgefragt.“ Der Anschluss aller Landeshauptstädte an das 5G-Netz ist der erste Schritt am Weg zur österreichweiten Verfügbarkeit der Technologie. „Wir leisten unseren Beitrag unter anderem mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von 5G-Endgeräten am Puls der Zeit.“, schließt Woschitz.

Über ZTE Austria

Wien als Drehscheibe für Osteuropa: Der chinesische Technologiekonzern ZTE Corporation, ein führender Entwickler, Hersteller und Anbieter von Telekommunikationsgeräten und Netzwerklösungen, bedient seit 2009 von seinem österreichischen Standort aus mehr als 20 Mobilfunkbetreiber in der Region - Tendenz steigend. Zu den größten Kunden gehören inländische Telekommunikationsunternehmen wie Telekom Austria, Magenta Telekom und Hutchison Drei Austria. Österreich zählt zu den wichtigsten Standorten der ZTE Corporation und fungiert gleichzeitig als lokaler Hub für Osteuropa.

