Schmuckenschlager: Positives Signal für heimischen Rübenanbau

Entschädigungsmodell federt finanzielles Risiko durch erhöhten Schädlingsdruck ab

St.Pölten (OTS) - Der heute unterzeichnete "Pakt zur Rettung des heimischen Zuckers" weist in die richtige Richtung, um die Zuckerproduktion in Österreich abzusichern und die Zuckerfabrik Leopoldsdorf zu erhalten. Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager: "Das ist ein positives Signal für unsere Bäuerinnen und Bauern und ein wichtiger Schritt, um die Zuckerrübenflächen wieder zu erhöhen und die Eigenversorgung mit heimischem Zucker abzusichern."

Der Zuckerrübenanbau in Österreich ist ein wichtiger Bestandteil in der Fruchtfolge sowie des bäuerlichen Einkommens. Mit der heute vereinbarten Wiederanbauprämie in Höhe von 250 Euro pro Hektar nachgebaute Rüben aufgrund der Zerstörung durch Schädlinge wurde ein entsprechendes Entschädigungsmodell gefunden, um finanzielle Risiken durch erhöhtes Schädlingsaufkommen abzufedern und einen möglichst hohen Anteil der Rübenflächen zur Ernte zu bringen. "Die Prämie gewährleistet, dass die Entschädigung zielgerichtet bei jenen Bäuerinnen und Bauern ankommt, die in den letzten Jahren durch das massiv erhöhte Schädlingsauftreten erschwerte Bedingungen für den Rübenanbau hatten. Es geht um die Risikoabsicherung der heimischen Betriebe im Falle von Ernteausfällen und die Absicherung der Eigenversorgung mit Zucker aus Österreich", so Schmuckenschlager.

Auf Basis von Dreijahresverträgen soll für die heimischen Rübenbäuerinnen und Rübenbauern eine zukunftsfähige Perspektive für den Rübenanbau geschaffen werden. Dank gilt hier der Agrana, die weiterhin verlässlicher Partner der Rübenbäuerinnen und -bauern bleibt. "Unsere Bäuerinnen und Bauern brauchen klare und planbare Rahmenbindungen. Nur dann kann es gelingen, den Zuckerrübenanbau in Österreich wieder zu erhöhen", betont Schmuckenschlager. Das ist insbesondere auch für die Auslastung und somit die Standortabsicherung der Zuckerfabrik Leopoldsdorf wichtig.

Schmuckenschlager begrüßt zudem das klare Bekenntnis der Bundesregierung zum Pflanzenschutz: "Es braucht die Zulassung und Verfügbarkeit von wirksamen Pflanzenschutzmitteln, um die österreichische Produktion abzusichern und damit die Versorgung mit hochwertigem heimischem Zucker sicherzustellen." (Schluss)

