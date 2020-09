Industrie: Fixkostenzuschuss wichtige Maßnahme, die Arbeitsplätze sichern kann

IV-GS Neumayer: Passgenaue Unterstützungsmaßnahme für in Not geratene Unternehmen

Wien (OTS) - „Der Fixkostenzuschuss in der von der Bundesregierung aufgesetzten Höhe hat sich im Frühjahr als wichtige Unterstützung für von der Corona-Krise besonders betroffene Wirtschaftsbranchen erwiesen. Die Umsetzung der Phase 2 wäre ein wichtiges Signal, das zur Stärkung der Liquidität in den Unternehmen beitragen kann“, betont der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Christoph Neumayer. Für viele Betriebe würde es um das Überleben gehen, die passgenaue Unterstützungsmaßnahme könne hier in die richtige Richtung wirken. In diesem Sinne wäre es notwendig, dass die vorgesehenen Eckpunkte – wie die Obergrenze von 5 Mio. Euro – auch tatsächlich umgesetzt werden können. Es müsse allen bewusst sein, dass der Fixkostenzuschuss einen wesentlichen Beitrag dazu leisten könne, Arbeitsplätze zu sichern. Dies sei umso wichtiger, da die nächsten Monate für viele Unternehmen sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr herausfordernd werden.

