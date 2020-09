Lotto: 6,5 Millionen Euro im Fünffachjackpot

Solo-Joker mit 255.600 Euro in Wien

Wien (OTS) - Eigentlich waren es „schöne sechs Richtige“, die da am Mittwoch gezogen wurden: Drei gerade und drei ungerade Zahlen, Zahlen aus dem Einer-, Zehner-, Zwanziger-, Dreißiger- und Vierziger-Bereich, ebenmäßig über das Tippfeld verteilt. Aber vielleicht war es gerade diese Gleichmäßigkeit, die dafür sorgte, dass es keinen Sechser gab; neuerlich keinen Sechser, zum fünften Mal in Folge, und daher wird am Sonntag ein Fünffachjackpot ausgespielt. Dabei wird es um rund 6,5 Millionen Euro gehen.

Es ist der dritte Fünffachjackpot in diesem Jahr, wobei es bei den ersten beiden niemandem gelungen ist, ihn zu knacken. Beide entwickelten sich zum Sechsfachjackpot weiter.

Sechs Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 30.000 Euro. Ein Steirer, ein Vorarlberger, ein Niederösterreicher und ein win2day-User waren jeweils per Normalschein erfolgreich, ein weiterer win2day-User und ein Wiener jeweils per Quicktipp.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch ebenfalls keinen Sechser, und so wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt. 64 Spielteilnehmer erhalten hier somit rund 7.600 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten etwa 450.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es einen Sologewinn. Ein Wiener war zwar nicht der einzige, der die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung hatte, im Gegensatz zu einem Steirer sagte er aber „Ja“ zum Joker und gewann somit rund 255.600 Euro.

TopTipp

Bei TopTipp gewannen zwei Steirer mit ihren 5er-Tipps jeweils 75.000 Euro, denn die von ihnen gesetzten fünf Zahlen waren unter den sechs gezogenen Lotto Zahlen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16. September 2020

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.966.216,39 – 6,5 Mio. warten 6 Fünfer+ZZ zu je EUR 29.911,60 174 Fünfer zu je EUR 1.125,20 475 Vierer+ZZ zu je EUR 123,60 7.545 Vierer zu je EUR 43,20 10.539 Dreier+ZZ zu je EUR 13,90 116.474 Dreier zu je EUR 5,00 347.052 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 08 18 23 32 41 Zusatzzahl 21

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16. September 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 64 Fünfer zu je EUR 7.598,40 3.694 Vierer zu je EUR 22,30 63.764 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 13 20 23 42 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16. September 2020

1 Joker EUR 255.577,10 11 mal EUR 8.800,00 123 mal EUR 880,00 1.181 mal EUR 88,00 12.510 mal EUR 8,00 126.819 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 1 4 9 7 3

