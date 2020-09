Strasser: Rettung des heimischen Zuckers ist auf Schiene

ÖVP-Landwirtschaftssprecher: Wichtige Initiative von Bundesministerin Köstinger zur Sicherung der österreichischen Zuckerproduktion

Wien (OTS) - "Mit dem 'Pakt zur Rettung des heimischen Zuckers' setzt Bundesministerin Elisabeth Köstinger den richtigen Kurs zur Aufrechterhaltung der österreichischen Zuckerproduktion", betont heute Georg Strasser, Landwirtschaftssprecher der Volkspartei. Die im Raum stehende Schließung der Agrana-Zuckerfabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf zeigt, dass es Handlungsbedarf gibt. Im Pakt vereinbart sei nun eine Reihe an Maßnahmen, mit denen die Produktion von Zucker in Österreich unterstützt werde. Strasser: "Eine Wiederanbauprämie von 250 Euro pro Hektar, wenn beispielsweise Schädlinge die Kultur zerstören und diese wiederangebaut wird oder die Übernahme von Saatgutkosten durch die Agrana beim Wiederanbau sind nur zwei von mehreren wichtigen Maßnahmen dazu."

Weiters werde durch die Österreichischen Rübenbauern und die Landwirtschaftskammern ein Argumentarium "pro Rübenanbau" erstellt, auch eine Informationskampagne werde gestartet, um die heimischen Rübenbäuerinnen und -bauern verstärkt für den Zuckerrübenanbau zu gewinnen. Im Bereich der Forschung werden entsprechende Aktivitäten mit Mitteln von insgesamt einer Million Euro fortgeführt und intensiviert – so soll gewährleistet werden, dass Forschungsergebnisse rasch auch für die Praxis verfügbar sind. "Wichtige Signale sind auch die im Pakt fixierten Bekenntnisse der Länder Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Burgenland und Wien zur Absicherung der Rübenproduktion im Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche, sowie auch die Zusage, sich finanziell an der Umsetzung der Maßnahmen zu beteiligen", unterstreicht der ÖVP-Landwirtschaftssprecher. Daneben bekenne sich die Agrana dazu, Abnehmerverträge mit Rübenbäuerinnen und -bauern weiterzuführen und diese bei der Bereitstellung von geeignetem Saatgut zu unterstützen. Strasser abschließend: "Die von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ergriffene Initiative sichert die Zuckerproduktion in Österreich und stellt dadurch die Versorgung der Bevölkerung mit heimischem Zucker sicher." (Schluss)

