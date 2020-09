COVID-19 und die Medizinprodukte-Branche: Einladung zu den Online-Herbstgesprächen der AUSTROMED

COVID-19 und die Medizinprodukte-Branche: Einladung zu den

Online-Herbstgesprächen der AUSTROMED



Noch nie standen Medizinprodukte so im öffentlichen Fokus wie seit

Beginn der aktuellen Corona-Krise. Lücken in der Versorgung und im

Qualitätsmanagement wurden offenbar; die Branche zieht daraus ihre

Lehren – tut dies auch die Politik?



AUSTROMED, die Interessensvertretung der österreichischen

Medizinprodukte-Unternehmen, lädt am 25. September um 11.30 Uhr

erstmals zu Online-Herbstgesprächen. Unter dem Titel „Das Leben

hinter der Maske – Wie rüstet sich die Medizinprodukte-Branche für

die nächste Pandemie?“ diskutieren:

• DI Dr. Christa Wirthumer-Hoche, Leiterin der

AGES-Medizinmarktaufsicht

• Mag. Stefan Eichwalder, Ansprechpartner für die Beschaffung (S4)

im Rahmen des Corona-Krisenstabs, Leiter der Abteilung 5/Sektion

VIII im BMSGPK

• Mag. Florian Bachner, Leiter der Abteilung für Gesundheitsökonomie

und -systemanalyse der Gesundheit Österreich GmbH

• Gerald Gschlössl, AUSTROMED-Präsident



Moderation: Manuela Raidl (Puls 4)



In diesem Rahmen werden auch neueste Zahlen zur

volkswirtschaftlichen Bedeutung der Medizinprodukte-Branche

präsentiert.



Wir laden die Vertreter der Medien herzlich dazu ein, sich

einzuwählen:

https://events.streaming.at/AUSTROMED_Herbstgespraeche



Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre virtuelle Teilnahme!



Datum: 25.9.2020, 11:30 - 12:30 Uhr



Ort:

Online

Url: https://events.streaming.at/AUSTROMED_Herbstgespraeche



Rückfragen & Kontakt:

Sophie Müller, MA

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

T +43 1 877 70 12-13

F +43 1 877 70 12-20

E sophie.mueller @ austromed.org

www.austromed.org