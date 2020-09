UNIQA Insurance Company AG erhält EUCUSA Award für exzellente Mitarbeiterorientierung 2020

Im Rahmen einer Feier im Wiener EUCUSA Büro wurde am 16. September der diesjährige EUCUSA Award an die UNIQA Insurance Group AG verliehen.

Wien (OTS) - UNIQA Insurance Group AG wurde im EUCUSA Büro in Wien der EUCUSA Award für „exzellente Mitarbeiterorientierung 2020“ von Geschäftsführer Mag. Mario Filoxenidis überreicht. Über den Preis freuten sich als UNIQA Projektverantwortliche MMag. Robert Linke MBA (Head of Group Human Resources), Mag. Astrid Napetschnig und Mag. Doris Blauensteiner (Human Resources, Personalentwicklung und Ausbildung ID) mit Florian Graßmück MSc (Employer Branding).

Mitarbeiterbefragung als Baustein zu einer besseren Unternehmenskultur

Seit Jahren fördert UNIQA den offenen und vertrauensvollen Austausch unter seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und versteht Feedback als zentrales Element seiner Unternehmenskultur. Ein zentraler Baustein zur Festigung der Feedback-Kultur ist die seit 2017 mit dem Beratungsunternehmen EUCUSA durchgeführte Mitarbeiterbefragung.

Die Erfolgsfaktoren für den EUCUSA Award 2020

Von 44 Aspekten (Fragestellungen) bei der 2019 durchgeführten Mitarbeiterbefragung haben sich 43 im Vergleich zur letzten Befragung (2017) klar verbessert. Die allergrößten Fortschritte wurden nach Meinung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Bereichen „Weiterbildungsangebot“, „Mitarbeiter ist Kapital“, „Qualität von internen Besprechungen“ und „Erfolgreiche Zukunft“ (Überzeugung vom eingeschlagenen Weg) erzielt. Das war nur durch kontinuierliche Maßnahmensetzung und laufendes Controlling möglich.

Der Aspekt „Besonderer Einsatz“ (d.h. Überzeugung von der Bereitschaft zu Engagement) war bereits zuvor top und konnte somit kaum mehr verbessert werden.

Es konnten 5 neue Benchmarks in der internationalen Vergleichsdatenbank von EUCUSA erreicht werden, und zwar bei den Aspekten „gegenseitige Vertretung“, „Kundenbedürfnisse“ (beide in der Kategorie Arbeitsabläufe), „Förderung interne Kooperation“, „Delegationskompetenz“ (beide in der Kategorie Leadership) und „Ansporn durch Gehaltssystem“ (Kategorie berufliche Entwicklung). Damit hat UNIQA neue Erfolgsmaßstäbe gesetzt.

Zum EUCUSA Award

Damit werden regelmäßig besonders mitarbeiterorientierte oder kundenorientierte Unternehmen ausgezeichnet. Voraussetzung für die Prämierung ist ein überdurchschnittliches Gesamtergebnis bei einer EUCUSA-Befragung, die Setzung eines neuen Benchmarks in der internationalen Vergleichsdatenbank von EUCUSA und herausragende Leistungen in der Maßnahmenumsetzung.

Über UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten in Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Als Versicherer vor Ort ist UNIQA in Österreich mit 400 und in CEE mit 800 Standorten vertreten. Rund 19.200 UNIQA Mitarbeitende und exklusive Vertriebspartner – 6.000 davon in Österreich – betreuen in 18 Ländern rund 10,5 Millionen Kunden.

Über EUCUSA

EUCUSA steigert Mitarbeiter- und Kundenengagement durch integrierte strategische Mitarbeiter- und Kundenbefragungen und deren zielführende Folgeprozesse – von der Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung. Seit 1998 begleitet das Beratungsunternehmen mit Spezialisierung auf Feedbacksysteme seine Kunden bei der Entfaltung wertvoller Potenziale. Bisher wurden bereits über 1.000 Projekte in über 50 Sprachen und in mehr als 80 Ländern durchgeführt. www.eucusa.com

Rückfragen & Kontakt:

kmu-communication

Mag. Andrea Filoxenidis MAS

Margaretenstraße 38/26, 1040 Wien

Mobil:0676/8888 3322

andrea.filoxenidis @ kmu-communication.at

www.kmu-communication.at