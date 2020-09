Heinisch-Hosek: Starke Frauenstimmen in Bundesjugendvertretung

SPÖ-Frauenvorsitzende gratuliert Romana Greiner, Nesrin El-Isa und Hannah Svoboda

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek gratuliert dem neu gewählten Frauenkomitee in der Bundesjugendvertretung. „Wir erleben derzeit männliches Krisenmanagement, eine Frauenministerin, die keine Feministin ist und eine Frauenpolitik, die an die 1950er Jahre erinnert. Umso wichtiger ist, dass junge Frauen ihre Stimme für eine geschlechtergerechte Gesellschaft erheben und feministische Politik in Österreich vorantreiben“, so Heinisch-Hosek. ****

Die SPÖ-Frauenvorsitzende wünscht dem neu gewählten Frauenkomitee mit Romana Greiner, Nesrin El-Isa und Hannah Svoboda viel Erfolg. „Die SPÖ-Frauen freuen sich auf gute Zusammenarbeit“, so Heinisch-Hosek. (Schluss) rm/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/