5. Bezirk: Anmelden zum „Froschkönig für Erwachsene“

E-Mails an den „read!!ing room“: schreibtisch@readingroom.at

Wien (OTS/RK) - Seit 2004 besteht in Margareten der Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1), dessen Aktionen von Lesungen und Buch-Präsentationen bis zu Führungen („Kult-Touren“) reichen. Am Donnerstag, 24. September, erscheint der Froschkönig höchstpersönlich in dem gemütlichen Vereinslokal. Puppentheater-Prinzipal und Figuren-Spieler Sven Stäcker wird ab 19.30 Uhr mit dem Stück „Der Froschkönig (für Erwachsene)“ die Anwesenden bestens unterhalten. Das Publikum darf sich auf „Ein grimmiges Spaßmärchen“ freuen. Lächelnd stimmt der Profi die Geschichte auf erwachsene Menschen ab. Zuseherinnen und Zuseher halten Corona-Richtlinien ein (Mund-Nase-Schutzmaske, Abstandsregel, u.a.) und geben Kulturbeiträge (Empfehlung: 5 Euro pro Person). Wer König Frosch treffen möchte, muss sich für die launige Figurentheater-Vorstellung anmelden: Telefon 0699/19 66 22 42 oder E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

Puppen-Spieler Sven Stäcker („Trauminsel“): www.trauminsel.org/

Kultur-Verein „read!!ing room“: http://readingroom.at

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse