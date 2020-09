Neuer Pressekontakt bei Pfizer Austria

Sabine Sommer ist neuer Senior Manager External Communications & Media Relations

Wien (OTS) - Mag.a Sabine Sommer übernimmt ab sofort als Senior Manager External Communications & Media Relations die externe Unternehmenskommunikation und Medienbetreuung bei Pfizer Austria. In ihrer Funktion berichtet Sabine Sommer an Mag.a Claudia Handl, Director Communication & Patient Relations bei Pfizer Austria.

„ Ich freue mich sehr, dass wir Sabine Sommer für die Medienarbeit und externe Unternehmenskommunikation gewinnen konnten. Mit ihrem fachlichen Know-How und ihrer breiten Erfahrung in der Kommunikation wird sie die Bereiche hervorragend verantworten “, so Mag.a Handl.

Sabine Sommer studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaft mit Wahlfächern aus Politik und Betriebswirtschaft an der Universität Wien. Die gebürtige Eisenstädterin startete ihre Berufslaufbahn als PR-Beraterin in Wien. Nach mehrjährigen Engagements bei PR-Agenturen, u.a. bei Grayling Austria, wechselte sie 2016 auf die Unternehmensseite zu Sanofi Österreich. Hier war sie als Communication Specialist für interne und externe Kommunikationsagenden zuständig.

„ Durch die Corona-Pandemie wurde deutlich, wie systemrelevant die pharmazeutische Industrie ist. Darum freut es mich besonders, nun für Pfizer tätig sein zu dürfen - einen der innovativsten Arbeitgeber der Branche, der in seiner Kommunikationsstrategie seit jeher mutige Wege geht ", sagt Sommer.

Pfizer – Breakthroughs that change patients’ lives

Wenn Menschen krank werden, kann sich vieles für sie verändern – ein oft schwieriger Weg beginnt. Bei Pfizer arbeiten rund 90.000 Mitarbeiter*innen weltweit daran, Patient*innen auf diesem Weg zu unterstützen. Sie erforschen, entwickeln, produzieren und vertreiben moderne Arzneimittel und Impfstoffe zur Behandlung oder Vorbeugung gegen Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronisch entzündliche Erkrankungen, seltene Erkrankungen und Infektionen.

Der Unternehmens-Hauptsitz von Pfizer liegt in New York. In Österreich beschäftigt Pfizer derzeit rund 500 Mitarbeiter*innen an zwei Standorten: dem Vertriebsstandort in Wien und dem Produktionsstandort für Impfstoffe in Orth an der Donau. Um mehr über Pfizer zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.pfizer.at oder folgen Sie uns auf Twitter (www.twitter.com/pfizeraustria) und Facebook (www.facebook.com/pfizeraustria).

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sabine Sommer

Senior Manager External Communications & Media Relations

Mobil: 0043 664 536 8382

Mail: sabine.sommer @ pfizer.com

Internet: www.pfizer.at

Twitter: www.twitter.com/pfizeraustria