Wölbitsch: Was sagt SPÖ-Chef Ludwig zu SPÖ-Anbiederung an Erdogan-Community?

AKP-naher Verein Wahlveranstaltung der SPÖ-Brigittenau - Neue Volkspartei Wien bringt Dringliche Anfrage ein - SPÖ Wien noch immer Teil des Problems

Wien (OTS) - „Die Brigittenauer Bezirks-SPÖ ist auf Wählerstimmenfang bei der türkischen Community. Dabei wird offensichtlich auch vor der Anbiederung an Erdogan-nahe Vereine nicht Halt gemacht. Hier wird der Anstand einfach über Bord geworfen“, so Stadtrat Markus Wölbitsch in Reaktion auf eine Wahlveranstaltung der SPÖ, bei der auch SP-Bezirksvorsteher Derfler und eine Mitarbeiterin von Bürgermeister Ludwig anwesend waren. „Was sagt SPÖ-Chef Ludwig dazu? Die SPÖ hofiert offensichtlich mehr als zweifelhafte Vereine bei Parteiveranstaltungen.“

Die Verbindungen zur SPÖ sind kein Einzelfall: Zuletzt wurde etwa bekannt, dass der Favoritener SP-Bezirksvorsteher Franz in Moscheen auftritt, in der offensichtlich auch salafistische Extremisten predigen. „Wir befragen Bürgermeister Ludwig zu beiden Causen im Gemeinderat in einer Dringlichen Anfrage. Es kann nicht sein, dass bei SPÖ-Wahlveranstaltungen AKP-nahe Vereine hofiert werden!“

„Rot-Grün ist mit ihrer verfehlten Integrationspolitik gescheitert. Die Entstehung von Parallelgesellschaften und Extremismen werden sogar noch gefördert“, so Markus Wölbitsch, der an die Skandale in den islamischen Kindergärten, die Islamisierung und Radikalisierung in Wiens Klassenzimmern, die Vorkommnisse in der ATIB-Moschee mit Kindern unter türkischen Leichentüchern und die Ambitionen von Milli Görüs, in Wien ihr europaweites Hauptquartier für die Milli Görüs-Jugendbewegung aufzuschlagen, erinnert. „Die SPÖ ist leider noch immer Teil des Problems. Anstatt endlich in die Gänge zu kommen, werden die Probleme negiert und vom Tisch gewischt. Wir stehen für eine Mitte-Rechts-Politik mit Anstand. Wir nehmen die Probleme ernst und bieten Lösungen an!“, so Markus Wölbitsch.

