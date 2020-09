TRIGOS 2020: Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften prämiert vorbildliches Unternehmertum

TRIGOS-Award ging an SynCraft Engineering, MED-EL Elektromedizinische Geräte, Fahnen-Gärtner, PMS Elektro- und Automationstechnik, Unverschwendet und OeKB

Wien (OTS) - Sechs österreichische Vorreiterbetriebe wurden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung mit dem TRIGOS – Österreichs renommierteste Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften – geehrt.

Die Gewinnerunternehmen des TRIGOS zeichnen sich durch Verankerung von verantwortungsvollem Handeln im Kerngeschäft, innovative Initiativen, Maßnahmen und Projekte, die über den „state of the art“ hinausgehen sowie durch Beiträge zu den UN-Nachhaltigkeitszielen – den Sustainable Development Goals (SDGs) – aus. In Zeiten des aktuellen Umbruchs sind Vorbilder gefragt, die die Krise als Chance nutzen. Mehr denn je ist es wichtig den Fokus auf die UnternehmerInnen zu richten, die eine Führungsrolle und besondere Vorbildwirkung für verantwortliches Wirtschaften und Nachhaltigkeit übernehmen und die zur Zukunftsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft, Gesellschaft sowie Umwelt beitragen.

Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft verfolgten mit Spannung die Verleihung des TRIGOS im Marx Palast in Wien. Die Auszeichnung der UnternehmerInnen wurde aufgrund der aktuellen Situation heuer vor Ort in kleinerem Rahmen abgehalten. Die TRIGOS-Verleihung wurde daher erstmals live gestreamt.

In einer Videobotschaft zeigte Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen seine Wertschätzung gegenüber allen Unternehmen, die zur österreichischen Zukunftsfähigkeit beitragen. Leonore Gewessler, BA, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und BMDW-Sektionschefin, Mag.a Cynthia Zimmermann gratulierten den UnternehmensvertreterInnen vor Ort persönlich. WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf verwies auf die besondere Bedeutung von Innovationsfähigkeit in den rot-weiß-roten Betrieben.

Die Gewinner des TRIGOS Österreich 2020

Die Corona-Krise hat das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit verstärkt. Eine ExpertInnenjury nominierte aus 166 Einreichungen insgesamt 18 Unternehmen, woraus je TRIGOS-Kategorie ein Gewinner ausgezeichnet wurde:

Kategorie „Klimaschutz“

SynCraft Engineering GmbH – für die Technologie seiner „Rückwärts-Kraftwerke“ und dem damit geleisteten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und den Zugang zu sauberer Energie. – www.syncraft.at

Kategorie „Internationales Engagement“

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH – für die nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen hörgeschädigter Menschen in der Elfenbeinküste und in Bangladesch. – www.medel.com

Kategorie „MitarbeiterInnen-Initiativen“

Fahnen-Gärtner GmbH – für das Projekt „Unternehmen der Menschlichkeit“, in dem offene Kommunikation sowie Freiraum für Entwicklung und Talentorientierung der MitarbeiterInnen im Mittelpunkt steht. – www.fahnen-gaertner.com

Kategorie „Regionale Wertschaffung“

PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH – für das PMS Technikum Lavanttal, mit dem jungen Nachwuchskräften interessante Zukunftsperspektiven geboten und Maßnahmen gegen Landflucht und sinkende Standortattraktivität gesetzt werden. – www.pms.at

Kategorie „Social Innovation & Future Challenges“

Unverschwendet GmbH – für das Smarte Überschussmanagement, mit dem überschüssiges Obst und Gemüse aus der Landwirtschaft vor Verschwendung gerettet wird. – www.unverschwendet.at

Kategorie „Vorbildliche Projekte“

Oesterreichische Kontrollbank AG – für seine Green-, Social-, und Sustainability Bonds, in denen die OeKB verpflichtende Leitlinien für nachhaltige Anleihen integriert und mit deren Erlösen Sozial- und Umweltprojekte finanziert werden. – www.oekb.at

Die Gewinner des TRIGOS erhielten auch in diesem Jahr die von gabarage upcycling design gestalteten Trophäen. Der Social Business-Betrieb fördert ehemals suchtkranke Personen und unterstützt diese beim Wiedereinstieg in den Regelarbeitsmarkt.

Alle Details und Fotos finden Sie demnächst unter www.trigos.at/presse.

TRIGOS-Träger

Hinter dem TRIGOS steht eine einzigartige Trägerschaft aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die den Preis seit 2004 einmal jährlich an österreichische Vorzeigebetriebe vergibt. Als Träger fungieren 2020 die Caritas, die Industriellenvereinigung (IV), das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK), respACT - austrian business council for sustainable development, der Umweltdachverband sowie die Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

Partner

Wertvolle inhaltliche und finanzielle Unterstützung leisten auch die Partner des TRIGOS 2020: IKEA, Austrian Development Agency (ADA), AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich, BKS Bank, Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie der Wirtschaftskammer Österreich (UBIT). Als weiterer Partner konnte hollu Systemhygiene GmbH gewonnen werden. Als Medienpartner fungieren BUSINESSART, DIE FURCHE, Handelsverband, Die Wirtschaft sowie corporAID.

