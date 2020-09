Vana:“Geflüchtete sofort von griechischen Inseln evakurieren!”

Solidarische Aufnahmepolitik statt überfüllte Massenlager an EU-Außengrenzen

Wien/Brüssel (OTS) - Auf Druck der Fraktion Grüne/EFA findet heute im Europaparlament eine Plenardebatte zur Situation im Geflüchtenenlager Moria auf Lesbos statt. Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, kommentiert: “Wir Grüne im Europaparlament senden heute ein klares Signal an die europäischen Staats-und RegierungschefInnen: Die Menschen aus Moria müssen sofort evakuiert werden. Auch Österreich kann und soll schutzsuchende Menschen aufnehmen.”

“Europaweit sind Städte und Regionen bereit, flüchtende Menschen aufzunehmen. Auf dieser Bereitschaft können wir aufbauen. Der kommende europäische Asyl-und Migrationspakt muss eine solidarische europäische Aufnahmepolitik ermöglichen”, fordert Vana.

“Das jahrelange Versagen Europas hat die Hot-Spots an den EU-Außengrenzen verursacht. Die EU-Kommission muss unverzüglich einen Vorschlag vorlegen, wie EU-Haushaltsreserven für humanitäre Soforthilfe verwendet werden können. Überfüllte Massenlager, in denen Flüchtende festgehalten werden, dürfen an den EU-Außengrenzen keine Zukunft haben”, so Vana abschließend.

