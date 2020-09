„Die vier Jahreszeiten“ für Kinder im Bezirksmuseum 21

Reservierungen für 19.9.: office@grossundklein.info

Wien (OTS/RK) - „Ein interaktives Mitmachkonzert für Kinder von 2 bis 6 Jahren“ steht für Samstag, 19. September, von 10.30 bis 11.30 Uhr, am bunten Veranstaltungskalender des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“). In der Reihe „Klassik Cool!“ wird das Programm „Vivaldi: Die vier Jahreszeiten“ dargeboten. Der Kultur-Verein „grossundklein“ führt das kindgemäße Konzert mit Unterstützung des Vereines „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ durch. Kartenpreis: 15 Euro für ein Kind und 15 Euro für eine Begleitperson. Falls weitere Kinder teilnehmen, sind jeweils 10 Euro zu begleichen. Versprochen wird eine „Mitreißende Reise“, bei der „heiße“ und „kalte“ Töne erklingen. Reservierungen: Telefon 0660/581 33 96 bzw. E-Mail office@grossundklein.info.

Hristina Lazarova (Erzählung, Musikvermittlung), Margit Thieme (Violine) sowie Christo Popov (Klavier) machen bei dem Konzert mit. Im Anschluss an den musikalischen Teil dürfen die Kleinen die 2 verwendeten Instrumente nach Herzenslust „ausprobieren“. Dabei unterstützen die Künstler gerne den Nachwuchs. Infos zum Verein „grossundklein“ im Internet: www.grossundklein.info/.

Der ehrenamtliche Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, sorgt für die Koordination der Veranstaltungen im Saal im „Mautner Schlössl“. Fragen dazu beantwortet der Bezirkshistoriker per E-Mail, die Adresse lautet bm1210@bezirksmuseum.at. Überdies ist der Museumsverantwortliche unter der Rufnummer 0664/55 66 973 erreichbar.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: https://beethoven-gedenkstaette.at

Kultur-Aktivitäten im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

