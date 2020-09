OeKB mit TRIGOS-Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet

1. Platz in der Kategorie "Vorbildliche Projekte", OeKB setzt sich mit Sustainability Bond aus insgesamt 166 Einreichungen als klarer Favorit durch

Wien (OTS) - Gestern Nachmittag wurden im Rahmen eines Online-Live-Events die TRIGOS-Preise 2020 im Wiener Marx Palast vergeben. Die OeKB wurde für ihren Sustainability Bond mit dem 1. Platz in der Kategorie "Vorbildliche Projekte" ausgezeichnet.

Die Begründung der Jury: "Die Jury erkennt die Multiplikatorwirkung des OeKB Sustainability Bonds und begrüßt das innovative Vorbildprojekt im Bereich des Impact Investments. Die strukturierte Herangehensweise ist sehr umfassend und trägt zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) bei. Der Umgang mit den großen Herausforderungen sowohl aus Risikosicht als auch aus Nachhaltigkeitsperspektive gilt für die Jury als besonders zukunftsfähig, nicht zuletzt vor dem großen Hebel, den die Finanzwelt im Nachhaltigkeitsbereich hat und der in Österreich noch relativ wenig genutzt und thematisiert wird."

Verantwortungsvoll und wirkungsorientiert

"Es freut uns sehr, dass die OeKB mit ihrem Sustainability Bond als Vorreiterunternehmen für nachhaltiges Finanzieren überzeugen konnte. Der TRIGOS-Preis ist die renommierteste Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften in Österreich. Der 1. Platz ist daher eine ganz besondere Anerkennung, auf die wir sehr stolz sind. Wir sehen den Preis als Bestätigung, in unserer Arbeit für eine nachhaltige Zukunft nicht nachzulassen und uns immer weiter zu verbessern", so Helmut Bernkopf, OeKB-Vorstandsmitglied und für den Bereich Export Services verantwortlich.

"Mit nachhaltigen Anleihen treffen wir den Puls der Zeit, wie diese Auszeichnung zeigt, und wir werden diesen Weg weitergehen. Bei all unseren Geschäften ist der Gedanke der Nachhaltigkeit tief verankert. Diesem Prinzip folgen wir genauso in der Zusammenarbeit mit Kunden und Stakeholdern sowie intern und können so sicherstellen, dass Nachhaltigkeit in allen Bereichen der OeKB jetzt und in Zukunft gelebt wird. Besonders der bereichsübergreifenden Kooperation sowie jener mit unseren Kunden im Rahmen der Projektarbeit rund um den Sustainability Bond kommt hier eine Vorbildfunktion zu", sagt Angelika Sommer-Hemetsberger, im Vorstand der OeKB für Kapitalmarktaktivitäten zuständig.

Renommiertester Preis für nachhaltiges Wirtschaften

Der TRIGOS-Preis wird seit 2004 einmal jährlich an österreichische Vorzeigebetriebe vergeben, die die Herausforderungen ihrer eigenen Branche erkannt haben und sich tiefgehend mit den Auswirkungen ihres Kerngeschäfts auf Umwelt und Gesellschaft auseinandersetzen. Weitere Kriterien sind der Innovationsgrad sowie die Zukunftsfähigkeit der eingereichten Initiativen.

Als Träger des TRIGOS 2020 fungieren die Caritas, die Industriellenvereinigung, das Österreichische Rote Kreuz, respACT – austrian business council for sustainable development, der Umweltdachverband sowie die Wirtschaftskammer Österreich.

Fotos finden Sie in Kürze unter www.trigos.at



Über die OeKB Gruppe

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 460 Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.



