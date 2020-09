„Zickzack-Methode“ bei „Was gibt es Neues?“ am 18. September in ORF 1

Mit Resetarits, Beimpold, Sarsam, Maurer und Leeb

Wien (OTS) - Der „Welttag des Respekts“ ist Oliver Baier und seinem Rateteam ein natürliches Anliegen. Weil man das aber so schwer in Goodies fassen kann, hat man den „Iss-einen-Apfel-Tag“ gleich dazu genommen. So raten in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 18. September 2020, um 22.15 Uhr in ORF 1 Lukas Resetarits, Ulrike Beimpold, Omar Sarsam, Thomas Maurer und die eben erst mit dem Förderpreis des Österreichischen Kabarettpreises ausgezeichnete Magda Leeb, was man z. B. unter der „Zickzack-Methode“ versteht. Und zum „Dancing Stars“-Start am 25. September in ORF 1 stellt der tanzende Ex-Kicker Andi Ogris auch eine Frage: Woher kommt die Redewendung „etwas springen lassen“?

