Bundesjugendvertretung: Frauenkomitee neu gewählt

Neue Weichen für Frauenpolitik in der BJV gestellt

Wien (OTS) - Das Frauenkomitee der Bundesjugendvertretung (BJV) ist eine Plattform von vielen jungen Frauen, die gemeinsam entscheiden, wie Frauenpolitik in die BJV und ihre Mitgliedsorganisationen getragen wird. Dem Frauenkomitee steht ein dreiköpfiges Team aus einer Sprecherin und zwei Stellvertreterinnen vor. Am Mittwoch, 16. September 2020, wurde das Sprecherinnen-Team neu gewählt: Romana Greiner (Sozialistische Jugend Österreich) übernimmt die Funktion als Sprecherin, Nesrin El-Isa (Muslimische Jugend Österreich) und Hannah Svoboda (Österreichische HochschülerInnenschaft) übernehmen die Funktion als Stellvertreterinnen.

Das Frauenkomitee ist eine Chance, Politik aktiv mitzugestalten und eigene Ideen in die BJV einzubringen. Die Schwerpunkte der eigenen Arbeit setzt sich das Frauenkomitee selbst. So brachte sich das Frauenkomitee dieses Jahr intensiv in die Erarbeitung aktueller frauenpolitischer Positionen der BJV ein.

Die Arbeit des Frauenkomitees umfasst spannende Diskussionen, Austausch über eigene Erfahrungen oder das Planen von frauenpolitischen Veranstaltungen.

