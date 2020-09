20. September ist Internationaler Weltkindertag

LR Teschl-Hofmeister: Mit dem NÖ Familienpass in den Herbst starten

St Pölten (OTS) - Am Sonntag, 20. September, ist der offizielle Internationale Tag des Kindes, bei dem vor allem die Kleinen und ihre Rechte und Bedürfnisse ganz groß im Mittelpunkt stehen. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister verweist anlässlich dieses Ehrentages auf die attraktiven Ausflugsziele des Landes Niederösterreich für Familien in Verbindung mit dem NÖ Familienpass:

„Der September startete ungewöhnlich warm in die Herbstzeit. Anlässlich des Weltkindertages diesen Sonntag möchte ich Familien dazu einladen, die letzten, langen Sonnentage mit ihren Kindern gemeinsam im Freien zu genießen. Gerade in dieser besonderen und herausfordernden Zeit sind miteinander verbrachte Momente in der Natur wichtig. Das Familienland Niederösterreich bietet dafür gegen Vorlage der NÖ Familienpass-Vorteilskarte mit über 700 Vorteilgebern zahlreiche Destinationen, familienfreundliche Ermäßigungen und Extras.“

Grundsätzlich können alle Personen, die gerne Zeit mit Kindern verbringen, den NÖ Familienpass beantragen. „Gemeinsam mit den Kindern erhalten die über 200.000 Inhaberinnen und Inhaber vergünstigte Eintritte, spezielle Familienprogramme, familienfreundliche Dienstleistungen und Freizeit- und Kulturangebote. Auch im Handel und in der Gastronomie locken zahlreiche Vergünstigungen. Die bestehenden Partnerangebote werden zudem laufend erweitert“, informiert Teschl-Hofmeister. Eine vollständige Auflistung der aktuellen Vorteilsgeber erscheint einmal jährlich als Druckwerk im Vorteilsgeberkatalog, der im November dem kostenfreien Magazin der „Familienzeit - Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“ beigelegt wird. Darüber hinaus erhalten Familien und auch Einzelpersonen mit dem NÖ Familienpass die Möglichkeit, sich über die preiswerten Unfall-Versicherungspakete der Niederösterreichischen Versicherung weltweit bestens zu schützen. So sind die Pakete „Standard“ und „Premium“ für die ganze Familie vorgesehen, die Einzel-Unfallversicherung „Aktiv+“ richtet sich nicht nur an Eltern, sondern auch an Großeltern, Verwandte und Betreuungspersonen. Alle weiteren Details zu den Vorteilgebern, dem Magazin und den Versicherungspaketen sind unter www.familienpass.at zu finden.

Weitere Informationen: NÖ Familienland GmbH, Alexandra Neureiter, Telefon 02742/9005-13490, E-Mail alexandra.neureiter @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at

