9. Bezirk: Besichtigung der Votivkirche mit Petra Leban

Anmeldung zur Führung am 19.9. erforderlich: 0676/81 18 25 411

Wien (OTS/RK) - Vom „Kaiserfenster“ und dem „Baldachinaltar“ bis zu einer gräflichen Renaissance-Tumba kann man bei Führungen durch die Votivkirche vielerlei Sehenswürdigkeiten anschauen. Betreut werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Veranstaltung des Vereins „Rhythmus und Kultur“ von Petra Leban, die sich mit den Besonderheiten des beeindruckenden Gotteshauses seit Jahren auseinandersetzt. Am Samstag, 19. September, fängt um 11.00 Uhr beim Haupteingang der Andachtsstätte (9., Rooseveltplatz 8) der nächste Rundgang durch den Gebetsort an. Diese Tour dauert rund 1,5 Stunden. Führungsgebühr: 7 Euro pro Person. Petra Leban ist Volksbildnerin, Bezirkshistorikerin und Museumsleiterin und hat stets ein offenes Ohr für Fragen des Publikums. Unbedingt nötig sind Anmeldungen zu der Besichtigung: Telefon 0676/81 18 25 411 bzw. E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Besucherinnen und Besucher sollen während der Exkursion eigene Corona-Schutzmasken tragen. Auch auf die Einhaltung der Corona-Abstandsregel legt Petra Leban großen Wert. Die Expertin macht die Anwesenden mit gesicherten Fakten und Zahlen vertraut. Ihr lehrreiches Programm lockert die Geschichte-Fachfrau mit netten Anekdoten auf. Zur Verbindung eines Liedleins vom Schneider auf der Heide in Simmering mit der Kirche am Alsergrund äußert sich die Kennerin an dem Vormittag ebenfalls. Informationen über den Sakralbau im Internet: www.votivkirche.at.

Allgemeine Informationen:

Volksbildnerin Petra Leban (Bezirksmuseum 11): www.bezirksmuseum.at

Votivkirche (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Votivkirche/

Kultur-Aktionen im 9. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund/

