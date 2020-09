Staatssekretärin Mayer: 18.300 verkaufte Sommer-Bundesmuseen-Cards 2020

Die aufgrund der Corona-Krise initiierte Bundesmuseen-Card-Sommeraktion ist erfolgreich zu Ende gegangen.

Wien (OTS) - Rund 18.300 Menschen haben zwischen 1. Juli und 15. September die Sommeraktion der Bundesmuseen-Card in Anspruch genommen. In diesem Zeitraum wurden an den Bundesmuseen und der Österreichischen Nationalbibliothek insgesamt 66.340 Besuche mit der Sommercard verzeichnet. Die Sommeraktion wurde vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport gemeinsam mit den Bundesmuseen ins Leben gerufen.

„Nach wochenlangen Schließungen war es wichtig, ein spezielles Angebot zu schaffen, das möglichst viele Menschen zurück in die Museen lockt. Ich freue mich sehr, dass die Sommercard so gut angenommen wurde. Ich hoffe, dass wir damit auch langfristig wieder viele Besucherinnen und Besucher dafür gewinnen konnten, das breite Angebot unserer Museen in Anspruch zu nehmen“, so Kunst- und Kulturstaatsekretärin Andrea Mayer heute.

Die Bundesmuseen-Sommercard konnte zwischen 1. Juli und 15. September 2020 käuflich um 19 Euro erworben werden. Die Card war als besonderes „Willkommen zurück“-Angebot für interessierte Museums-BesucherInnen gedacht. Ab 16. September 2020 ist die Bundesmuseen-Card, die zu je einem Eintritt in jedes der acht Museen berechtigt, dann wieder zum gewohnten Preis von 59 Euro erhältlich. Kinder und Jugendliche unter 19 Jahre haben freien Eintritt.

