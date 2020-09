Beim European Street Food Festival am Gelände der Wiener Stadthalle internationale Köstlichkeiten genießen

Open-Air-Event am Samstag, 26. September und Sonntag, 27. September am Vorplatz der Halle E

Wien (OTS) - Das European Street Food Festival lockt am Samstag, 26. September und Sonntag, 27. September zur Wiener Stadthalle: Am Vorplatz der Halle E erwarten die BesucherInnen Genuss-Stände, Trailer und Trucks mit Köstlichkeiten aus aller Welt. Direkt vor Ort frisch zubereitet werden Asia- und Thai-Gerichte, American-Burger und neuseeländisches Maori Steak, Gegrilltes, Spezielles aus dem Smoker, Vegetarisches und Veganes, Cupcakes, Waffeln, Crêpes sowie Schmankerl aus der heimischen Küche. Edle Weine, verschiedenste Biersorten und Limos in besonderen Geschmacksrichtungen lassen keine Wünsche offen. „Das European Street Food Festival bietet kulinarische Vielfalt und ein genussvolles Wochenend-Programm“, sagt Carola Lindenbauer, Geschäftsführerin der Wiener Stadthalle.

Hinter dem Konzept steht Showproduzent und Catering-Profi Jochen Auer und sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH. Stage Culinarium catert seit rund 20 Jahren die großen Stars der internationalen Showbranche. Mehr als 4.500 Caterings hat Stage Culinarium mittlerweile durchgeführt. Zu den Namen auf der illustren Referenzliste zählen die Rolling Stones, Paul McCartney, Depeche Mode, Pink, Metallica, Lady Gaga, Black Sabbath, KISS, Guns n´Roses, Justin Bieber, Elton John, Iron Maiden sowie Andreas Gabalier und STS.

Bekannt ist Jochen Auer auch als Produzent der beliebten „Wildstyle & Tattoo Messe“, die am Samstag, 17. April und Sonntag, 18. April 2021 zum dritten Mal in der Wiener Stadthalle über die Bühne gehen wird.

„Street Food ist in vielen Metropolen dieser Welt schon lange nicht mehr wegzudenken. Mit dem European Street Food Festival hält dieser Trend auch flächendeckend Einzug in Österreich. Feinschmecker werden begeistert sein“, betont Jochen Auer.

European Street Food Festival 2020 – Open Air

Samstag, 26. September von 11 bis 22 Uhr und Sonntag, 27. September von 11 bis 20 Uhr.

Wiener Stadthalle, Vorplatz der Halle E

Der Eintritt ist frei.

Beim European Street Food Festival stehen Hygiene-Stationen zum Desinfizieren der Hände bereit und es wird seitens der Organisatoren auf die Einhaltung des Mindestabstands geachtet. Sollte die Einhaltung des Mindestabstands nicht möglich sein, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Nähere Informationen unter: www.streetfood-festival.eu und www.stadthalle.com

Wiener Stadthalle www.stadthalle.com

