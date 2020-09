Aviso, 17.9.: Hacker und Czernohorszky besuchen Schule für Pflege mit Matura

Wien (OTS) - Mit Beginn des neuen Schuljahrs ist in Wien der Startschuss zur „Pflege mit Matura“ erfolgt. Am Donnerstag, den 17. September 2020 besuchen Sozial- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky den Standort an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Stadt Wien (bafep21) in Floridsdorf. Medienvertreter sind herzlich zu dem Termin eingeladen.

Teilnehmer:

Sozialstadtrat Peter Hacker

Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky

Bildungsdirektor Heinrich Himmer

Bafep-Direktorin Nicole Kalteis

sowie zwei Schülerinnen des Lehrgangs

Datum:

Donnerstag, 17. September 2020, 12:00 bis 13:00 Uhr

Ort:

Bildungsanstalt für Elementarpädagogi

Patrizigasse 2, 1210 Wien (Zugang Sportplatz über Freytaggasse)

