12h-Konzert wider Gewalt und Vergessen

Sonntag, 20. September 2020, 10 bis 22 Uhr, Melk

Wien (OTS) - Ausgehend vom Gedenken an die Opfer des Konzentrationslagers Melk und an das 75. Jubiläum der Befreiung Österreichs vom nationalsozialistischen Verbrechensregime findet am Sonntag, den 20. September 2010 zum 2. Mal das „12h-Konzert wider Gewalt und Vergessen“ statt.

Gut 30 Liveacts widmen den rund 14.400 ehemaligen KZ-Häftlingen des KZ-Außenlagers Melk je drei Sekunden Musik und vereinen eine breite Palette unterschiedlicher musikalischer Genres – von Klassik über Wienerisch bis Rock, von international bis vor Ort verankert, von medial bekannten bis hin zu jungen, aufstrebenden Künstler*innen – allesamt hochkarätig.

Veranstaltet wird dieses Konzert vom Verein MERKwürdig, unterstützt vom Mauthausen Komitee Österreich. Das Zeithistorische Zentrum Melk ist seit der Gründung eine der aktivsten Gedenkinitiativen des Mauthausen Komitees Österreich in Niederösterreich.

Das Konzert-Projekt

Ausgangspunkt für das Format ist eine spürbare und konkrete Annäherung: Jedem der 14.400 Häftlinge werden 3 Sekunden Musik gewidmet. 3 Sekunden sind in etwa jener Zeitraum, den es zum Aussprechen eines Namens braucht, also ein wirklich kurzer Augenblick. In Summe sind dies für 14.400 Häftlinge 43.200 Sekunden, also 720 Minuten, also 12 Stunden. Nur Musik. Keine Reden. Und das Einblenden der Namen für je 3 Sekunden.

Das Lineup: Breites musikalisches Spektrum

Es wird beim 12h-Konzert eine überaus breite Palette unterschiedlicher musikalischer Stilrichtungen geben - von Klassik über Jazz und Pop, österreichisches und internationales, von regional verankert bis hin zu hochkarätigsten Künstler*innen.

Mit dabei sind u.a.

Weltmusik Aliosha Biz, Jelena Popržan, Marwan Abado & Peter Rosmanith, Christina Zurbrügg Trio

Pop & Rock Maria Bill/Krzystof Dobrek/Martin Reiter, Amon, Zabine, Chris Zitta

Rap Yasmo & die Klangkantine, Knecht Albrecht

Jazz Wieder, Gansch & Paul, NÖ Jugendjazzorchester

Klassisch Concentus Musikus Wien, KS Michael Schade, Paul Gulda, Johannes Kammerer

Regional Stadtkapelle Melk, Treibholz

Jugend Melker Schulen, Landesjugendchor NÖ

"Dieses Konzert erzeugt einen wunderbaren Sog, bietet eine einzigartige Atmosphäre und eine unglaubliche Bandbreite. Es ist – in diesem schwierigen Jahr - ein tolles Commitment von Künstler*innen, für gesellschaftspolitische Fragen mit ihrer Kunst einzustehen."



Alexander Hauer, Obmann Verein MERKwürdig

"Konnten in diesem besonderen Gedenkjahr viele Veranstaltungen nur im kleinen Rahmen oder nur online stattfinden, so ist das 12h-Konzert endlich ein würdiger Act, der auch physisch über die Bühne gehen kann. Und es ist ein lautstarker Appell für Zivilcourage!"

Willi Mernyi, Vorsitzender Mauthausen Komitee Österreich

Die Spielorte

Das Konzert beginnt um 10 Uhr auf der KZ-Gedenkstätte Melk mit einer musikalischen Intervention, um 10.30 Uhr startet das Programm am Melker Hauptplatz, der bis 22 Uhr mit unterschiedlichen Musiker*innen auf zwei Bühnen durchgehend bespielt wird. Zwischenzeitlich erfolgen zudem musikalische Interventionen bei der Gedenkstätte und am Kasernenareal (ehemaliges KZ-Gelände). Ab 15.30 Uhr wird der Concentus Musicus Wien in der Melker Pfarrkirche auftreten. Aufgrund der Covid19-Sicherheitsvorkehrungen wird der Zutritt zur Pfarrkirche nur mit Zählkarten möglich sein – eine Voranmeldung ist unter info@melk-memorial.org möglich.

Bei Schlechtwetter wird der Publikumsbereich auf dem Melker Hauptplatz so überdacht, dass bei jedem Wetter gespielt werden kann!

Vermittlungs-Rundgänge und Infostationen

Um 10.30, 13 und 15.30 Uhr finden jeweils rund einstündige Rundgänge mit unseren MKÖ-Außenlager-Guides statt. Aufgrund der Covid19-Sicherheitsvorkehrungen ist die Teilnehmer*innenzahl pro Rundgang auf 15 Personen begrenzt. Wir bitten um Voranmeldung unter

info@melk-memorial.org. Zusätzlich zu den Gedenkstätten-Begleitungen wird es zwischen dem Dr.-Josef-Sora-Platz (neben der Pfarrkirche) und der KZ-Gedenkstätte mehrere Info-Punkte mit Basis-Informationen zur Geschichte des KZ-Außenlagers Melk geben. Ein Folder mit allen Informationen wird am Konzerttag aufliegen. Außerdem besteht die Möglichkeit die kostenlose „Mauthausen-Außenlager“ App des Mauthausen Komitees mit Basisinformationen, Fotos und Video zum Lagersystem Mauthausen unter www.mauthausen-guides.at downzuloaden.

Zur Geschichte

In der Melker Birago-Kaserne existierte das größte Konzentrationslager auf niederösterreichischem Boden (damals „Niederdonau“), eines von über 40 Mauthausen-Außenlagern. Zwischen 21. April 1944 und 15. April 1945 wurden hier rund 14.400 KZ-Häftlinge aus mehr als 30 Ländern und mit mindestens 37 Muttersprachen unter menschenverachtenden Bedingungen gezwungen, eine unterirdische Rüstungsfabrik zu errichten. Fast 5.000 fielen der massiven Unterversorgung an Nahrung, Kleidung und Ausrüstung zum Opfer, starben bei schweren Unfällen im Stollen oder wurden gezielt ermordet.

Ein wichtiges Projekt ist es, den Opfern ihre Namen wieder zurück zu geben. So erinnert seit 2018 in der Gedenkstätte Melk – dem ehemaligen Krematorium – die „Wand der Namen“ an jene fast 5.000 Männer, die hier zu Tode gebracht wurden. Die Idee des „Namengebens“ führen wir mit dem 12h-Konzert weiter und wollen auch all jene Menschen ehren und bedenken, die hier aus Willkür eines Unrechtsregimes festgehalten und vielfach ihrer Jugend beraubt wurden.

Zu den Aktivitäten des Vereins MERK würdig

Seit über 25 Jahren versucht der Gedenkverein „MERKwürdig – Zeithistorisches Zentrum Melk“ die Erinnerung an die Opfer des Melker Konzentrationslagers wach zu halten und mit einer in der Gegenwart verankerten Erinnerungsarbeit sowie mit künstlerischen Arbeiten aktuelle gesellschaftspolitische Fragestellungen zu beleuchten. Die Gedenkarbeit wurde Ende 2017 um das Zeithistorische Zentrum Melk erweitert, welches sich seither sowohl um die Aufarbeitung offener wissenschaftlicher Fragestellungen im NÖ-Zentralraum als auch um die gedenkstättenpädagogische Vermittlungsarbeit an der KZ-Gedenkstätte Melk kümmert.

