FPÖ – Vilimsky: ÖVP und Karas stimmen gegen Österreich!

Wien (OTS) - „Während Kanzler und ÖVP-Chef Kurz in Österreich die Wähler an der Nase herumführt, stimmt Othmar Karas für die ÖVP in Brüssel gegen Österreich“, erklärte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament. „Karas hat im Europaparlament für die Einführung der Plastiksteuer und für weitere EU-Steuern gestimmt. Karas hat sich gegen österreichische Rabatte beim EU-Beitrag ausgesprochen. Alle ÖVP-Delegierten haben sich dagegen ausgesprochen, die Eigenmittel aus dem Bruttonationaleinkommen mit einem Prozent des BIP zu begrenzen“, so Vilimsky. „Dieser schwarzen Doppelstrategie sollten sich die Österreicher bewusst sein: Kurz sagt in Österreich etwas anders als die ÖVP unter Karas in Brüssel macht“, sagte der freiheitliche Delegationsleiter.

