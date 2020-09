Ärztekammer zeichnet Journalisten aus

Pressepreis 2019 der Ärztekammer für Wien geht an Nina Horaczek (Falter) und Köksal Baltaci (Die Presse)

Wien (OTS) - Die Wiener Ärztekammer hat heute, Mittwoch, an die „Falter“-Journalistin Nina Horaczek sowie den „Presse“-Journalisten Köksal Baltaci für ihre hervorragenden medizinischen Berichterstattungen im vergangenen Jahr zu geteilten Handen den „Pressepreis 2019 der Ärztekammer für Wien“ verliehen. ****

Nina Horaczek studierte Politikwissenschaft in Wien und begann im Jahr 2000 als freie Mitarbeiterin für die Stadtzeitung „Falter“ zu schreiben. 2001 wurde sie Redakteurin im Politikressort mit den Schwerpunkten Asyl, Menschenrechte, Rechtsextremismus, Frauenpolitik sowie Bildung. Seit 2013 ist sie Chefreporterin des „Falter“.

Den „Pressepreis der Ärztekammer für Wien 2019“ erhielt Horaczek für ihre Reportage „Der Alarm der Station 9C“, der sich mit dem damals eklatanten Personalmangel an der AKH-Neonatologie und der damit verbundenen Frustration bei Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegekräften beschäftigte.

Der zweite Preisträger ist Köksal Baltaci, der die Auszeichnung für eine Reihe von gesundheitspolitischen Berichterstattungen 2019 erhielt, unter anderem zu den Themen Ärztemangel, Gewalt in Krankenhäusern, ELGA, Bedeutung der Wahlärzte in der Gesundheitsversorgung sowie die drohende Zwei-Klassen-Medizin in Österreich.

Baltaci startete seine journalistische Laufbahn bei der „Tiroler Tageszeitung“. Seit 2011 ist er bei der „Presse“ und schreibt für die Ressorts Innenpolitik, Chronik und Gesundheit. Daneben moderiert er regelmäßig Gesundheits- sowie Integrationsveranstaltungen und übt Lehrtätigkeiten an diversen Instituten sowie Fortbildungseinrichtungen aus. (hpp)

