Wölbitsch/Korosec: Rot-grüne Überforderung im Corona-Krisenmanagement weitet sich aus

Stadtregierung hat wertvolle Zeit im Sommer vergeudet - Personalaufstockung längst überfällig – Bürgermeister Ludwig und SPÖ-Stadtrat Hacker voll verantwortlich

Wien (OTS) - „Die rot-grüne Überforderung im Corona-Krisenmanagement wird immer deutlicher und weitet sich aus. Rot-Grün hat wertvolle Zeit im Sommer vergeudet, um das System für den Herbst auf belastbare und tragfähige Beine zu stellen. Nun steht dieses bereits eine Woche nach Schulbeginn vor dem Kollaps. Eine Aufstockung beim Personal ist längst überfällig“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zu den heutigen Corona-Neuinfektionen in Wien. „Bürgermeister Ludwig und SPÖ-Stadtrat Hacker tragen dafür die volle Verantwortung. Hier geht es immerhin um Menschenleben“, so der ÖVP-Stadtrat.

Dennoch warten viele Menschen tagelang, um überhaupt getestet zu werden. Dann viele Tage auf das Ergebnis und viele weitere auf einen Bescheid. „Angesichts des massiven Anstieges bei den Neuinfektionen ist das verantwortungslos und inakzeptabel. Das rot-grüne Corona-Krisenmanagement muss endlich professionalisiert und Testergebnisse innerhalb von 24 Stunden Standard werden“, so Wölbitsch. „Aber davon sind wir meilenweit entfernt.“

Auch beim Contact-Tracing gebe es massiven Nachhol- und Professionalisierungsbedarf. Viele positiv getestete Menschen werden von den Wiener Gesundheitsbehörden dafür gar nicht mehr kontaktiert. „Es ist kein Wunder, dass das Virus sich weiter verstärkt ausbreitet und außer Kontrolle gerät“, so Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec. Auch sei es höchste Zeit, endlich die Bezirkszahlen der Corona-Infektionen zu veröffentlichen. „Die Wienerinnen und Wiener wollen wissen, wie die aktuelle Lage in ihrem Bezirk ist. Es gibt keinen vernünftigen Grund, diese Information den Bürgerinnen und Bürgern vorzuenthalten“, so Korosec.

