Penzing: Neue Ausstellung „100 Jahre Imker Wien West“

Ab 20.9.: Eintritt frei, Info per E-Mail: bm1140@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Seit 100 Jahren besteht der „Verein für Bienenzucht und Bienenhaltung – Imkerinnen und Imker Wien West“ und deshalb zeigen die Mitglieder der Vereinigung eine informative Schau im Bezirksmuseum Penzing (14., Penzinger Straße 59). Die liebevoll arrangierte Ausstellung dokumentiert die Vereinsgeschichte. Das Publikum erfährt Wissenswertes über die Imkerei. „Die Liebe zur Biene und zur vielfältigen Wiener Stadtlandschaft“ bestimmt das Tun der „Imkerinnen und Imker Wien West“. Der Rückblick ist von Sonntag, 20. September, bis Mittwoch, 21. Oktober, kostenlos zu sehen. Offen ist das Museum jeweils Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr und Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr. Auskunft: Telefon 897 28 52 (Mittwoch-Vormittag und Anrufbeantworter).

E-Mails an die Imkerei-Vereinigung: obfrau@imkerwienwest.at

Präsentiert werden Tafeln mit Fotos und Texten und einschlägige Objekte, darunter Imkereigeräte und Honigprodukte. Einblicke in die Vereinsgeschichte und in das aktuelle Vereinsleben ergänzen die Imkerinnen und Imker mit Erläuterungen zum Thema „Das Leben der Biene“ sowie über den Bereich „Apitherapie“ (Anwendung von heilenden Bienenprodukten). Außerdem berichtet diese Schau über den Konsum von Bienenprodukten als Genussmittel. Andere Kapitel der Ausstellung betreffen den „Einstieg in die Imkerei“ und die „Wohlfühlprodukte aus dem Bienenvolk“. Vervollständigt wird der Überblick durch Urkunden und Auszeichnungen von Mitgliedern des Vereins. Anfragen zur Doku „100 Jahre Imkerinnen und Imker Wien West“ via E-Mail: obfrau@imkerwienwest.at.

Der ehrenamtlich aktive Museumsleiter, Herbert Richter, ersucht die Gäste um Einhaltung von Corona-Vorsichtsmaßnahmen (Abstand, Schutzmaske,...). Kontaktaufnahme mit dem Bezirkshistoriker per E-Mail: bm1140@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Imkerinnen und Imker Wien West, Verein für Bienenzucht und Bienenhaltung: www.imkerwienwest.at

Bezirksmuseum Penzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 14. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/penzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse