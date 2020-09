25 Jahre „Kulturzeit“ – 3sat-Kulturberichterstattung aus drei Ländern und von vier Sendern

Jubiläum mit einer „Kulturzeit extra“-Sendung und der Show „Happy Birthday, Kulturzeit!“

Wien (OTS) - Am 2. Oktober 1995 startete ein ungewöhnliches Fernsehexperiment: „Kulturzeit“, das einzige werktägliche Kulturmagazin im deutschsprachigen Raum, live produziert. Das Gemeinschaftsprogramm der Partner – ZDF, ORF, SRF und ARD – wird präsentiert durch vier „Kulturzeit“-Moderatorinnen und Moderatoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ihre ganz eigenen länderperspektivischen Sichtweisen in das Magazin einbringen: Cécile Schortmann (ARD), Vivian Perkovic (ZDF), Nina Mavis Brunner (SRF) und Peter Schneeberger (ORF).

Seit 25 Jahren informiert die „Kulturzeit“ montags bis freitags ab 19.20 Uhr über kulturpolitisch relevante Fragen und aktuelle Themen aus Musik, Theater, Film und Literatur. „Vier Sender, drei Länder, ein Ziel: Seit einem Vierteljahrhundert steht die 3sat-Kulturzeit für das, was Menschen über alle Grenzen hinweg miteinander verbindet: die Kultur. Wie unabdingbar wichtig das ist, spüren wir besonders in diesen Zeiten. Mein Dank für die geleistete Arbeit geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller beteiligten Sender. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!“, gratuliert Dr. Norbert Himmler, Programmdirektor des federführenden ZDF und Vorsitzender der 3sat-Geschäftsleitung.

Mit zwei Sendungen feiert die „Kulturzeit“ ihr 25-jähriges Bestehen:

Am Freitag, dem 2. Oktober 2020, beleuchtet „Kulturzeit extra:

Zeitenwende“ um 19.20 Uhr Konflikte rund um den Globus und fragt:

Wird der Glaube an den Fortschritt hin zu einer Politik der Nachhaltigkeit und der Besinnung auf das Wesentliche stärker werden? Oder wird es eine Zeit der noch größeren Abschottung, der Selbstbezogenheit und des grassierenden Populismus geben?

Am Samstag, dem 17. Oktober, lüften die „Kulturzeit“-Moderator/innen um 20.15 Uhr gemeinsam mit einem prominenten Rateteam in der Quiz-Show „Happy Birthday, Kulturzeit! Die Show“ die letzten Geheimnisse des 3sat-Kulturmagazins. Die Show, präsentiert von Künstler und Literat Michel Abdollahi, lässt in Fragerunden, Gesprächen und Filmen ein Vierteljahrhundert kultureller Weltgeschichte Revue passieren. Mit dabei sind unter anderen Comedian Bülent Ceylan, Schriftsteller Wladimir Kaminer und Schauspielerin Katharina Thalbach.

Glückwünsche der 3sat-Programmverantwortlichen von ARD, ORF und SRF

Reinhard Scolik, Programmdirektor Kultur beim BR und ARD Koordinator 3sat

„Erst wenn kulturelles Leben so stark eingeschränkt ist wie jetzt, merken wir, welchen Reichtum an Kultur wir bisher für selbstverständlich halten durften. Die ‚Kulturzeit‘ hat diesen tiefen Wert von Kultur im umfassenden Sinne immer verstanden und vermittelt. Sie informiert, sie kommentiert, sie ist kritisch dort, wo es nötig ist. Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ‚Kulturzeit‘ und alles Gute zum Jubiläum!“

Peter Schöber, Leiter Koordination Kulturprogramme ORF und Programmgeschäftsführer ORF III

„Welch hohen Stellenwert die Kultur beim europäischen Publikum genießt, haben nicht zuletzt die vergangenen Monate der Krise einmal mehr unter Beweis gestellt. Die ‚Kulturzeit‘ deckt seit nun 25 Jahren den dringenden Bedarf der Zuseherinnen und Zuseher an Kunst, Kultur, Philosophie und Literatur und versorgt das deutschsprachige Publikum werktäglich mit den aktuellsten Ereignissen und den informativsten Geschichten aus der Kulturwelt – und das stets in höchster Qualität. Ich gratuliere sehr herzlich zum Jubiläum und freue mich auf die nächsten 25 Jahre.“

Nathalie Wappler, Direktorin Schweizer Radio und Fernsehen und stellvertretende Generaldirektorin SRG

„Die ‚Kulturzeit‘ ist ein Glücksfall in der deutschsprachigen Medienlandschaft. Engagiert, kritisch und neugierig geht sie den Dingen auf den Grund. Immer aus der Perspektive dreier Länder. Das macht sie überraschend und einzigartig. Heute und in Zukunft. Ich gratuliere den Macherinnen und Machern sehr herzlich zum Vierteljahrhundert!“

