Deutsch: „Mitten in schwerer Corona- und Arbeitsmarktkrise streitet Regierung und produziert Chaos und Verunsicherung“

Regierungsstreit und türkis-grüne Inkompetenz schaden Bevölkerung und Wirtschaft – „Ampel-Chaos wird zum Regierungs-Chaos“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Mittwoch, scharfe Kritik am katastrophalen Corona-Management und dem eskalierenden Streit in der türkis-grünen Regierung geübt. „Das von der ÖVP-Propaganda-Maschinerie vielbeschworene ‚Beste aus beiden Welten‘ ist in Wahrheit schon längst einem Krieg der Welten gewichen, bei dem die Österreicherinnen und Österreicher auf der Strecke bleiben. In der Regierung fliegen die Fetzen, das Ampel-Chaos wird zum absoluten Regierungs-Chaos, bei dem sich Kanzler Kurz und der grüne Gesundheitsminister Anschober einen offenen Machtkampf auf Kosten der Bevölkerung liefern“, betonte Deutsch. „Es ist unverantwortlich, dass die Regierung mitten in einer der größten Gesundheitskrisen des Landes und mitten in einer dramatischen Arbeitsmarktkrise streitet und zusätzlich noch Chaos und Verunsicherung produziert. Die Menschen erwarten sich gerade jetzt völlig zu Recht eine Regierung, die zusammenhält und wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise setzt. Doch Türkis und Grün sind nur im Streiten gut, überall anders sind bei ÖVP und den Grünen Dilettantismus, Planlosigkeit und Inkompetenz an der Tagesordnung“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Das türkis-grüne Management by Chaos, das sich von den nicht funktionierenden Corona-Hilfen des überforderten ÖVP-Finanzministers Blümel über mangelnde Antworten auf die Rekordarbeitslosigkeit bis zum Ampel-Chaos erstreckt, schadet den Menschen genauso wie den vielen Betrieben, die echte Hilfe statt Streit und leerer Versprechen brauchen“, bekräftigte Deutsch. (Schluss) mb/bj

