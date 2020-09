„Silvia kocht“: Niederösterreich-Woche mit Toni Mörwald

Von 21. bis 25. September in ORF 2

Wien (OTS) - Wagramer Rehlaberl, Ötscherland-Schweinslungenbraten oder Poke von der Wagramer Lachsforelle – von Montag, dem 21., bis Freitag den 25. September 2020, dreht sich bei „Silvia kocht“ jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 alles um Niederösterreich. Silvia Schneider schwingt gemeinsam mit Gastkoch Toni Mörwald den Kochlöffel und am Freitag ist sie „unterwegs im Marchfeld“.

Die Rezepte der Niederösterreich-Woche:

Montag, 21. September: „Velouté von Sellerie & gebackenem Wachtelei“, „Poke von Wagramer Lachsforellen“

Dienstag, 22. September: „Wagramer Rehlaberl mit Erdäpfelcreme“, „Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster“

Mittwoch, 23. September: „Feuersbrunner Veltlinerschaumsuppe mit gebackenen Nussbrotblättern“, „Szegediner Krautfleisch“ Donnerstag, 24. September: „Pilz-Gnocchi“, „Scharfes Gemüse mit Ötscherland-Schweinslungenbraten“

Freitag, 25. September: „Silvia kocht – Unterwegs im Marchfeld“: Die Moderatorin ist unter anderem in Schloss Niederweiden zu Gast, kocht in der Wildküche von Prinz Eugen, wandelt auf den Spuren von Kaiserin Sisi, besucht regionale Produzenten und präsentiert royale Gerichte wie „Rehkeule in Orangensauce und Grießschmarrn“ und „Weinklößchen Ihrer Majestät“.

„Silvia kocht“ – In der ORF nachlese, barrierefrei im TELETEXT und online

Silvia Schneider ist im September auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im neu gestaltetet Beihefter. Alle Sendungen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar sein. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung und auf Seite 357 Informationen zu den Regionen und Ausflugszielen der Freitag-Sendungen. ORF extra stellt für alle Hobbyköche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

