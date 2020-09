Favoriten: Oktoberfest mit „Bohemia“-Bläsern am 19.9.

Wien (OTS/RK) - Der Veranstaltungsbetrieb im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) wird wieder aufgenommen: Am Samstag, 19. September, konzertiert dort von 11.00 bis 14.00 Uhr die beliebte Blasmusik-Kapelle „Bohemia“, die als „Das kleinste Blasorchester der Welt“ weithin bekannt ist. Der Eintritt zu dem „Oktoberfest“ kostet 10 Euro („Musikbeitrag)“. Das Ensemble ist ein Garant für gute Stimmung und zeichnet sich durch viel Spielfreude und feine Arrangements aus. Erfolgreiche Gastspiele im Inland und Ausland, Auftritte auf großen und kleineren Bühnen, Radio- und TV-Termine sowie mehrere Tonträger („Für unsere Freunde“, „Festival“, etc.) sind in der bunten Musik-Geschichte der Formation zu finden. Die ehrenamtlich agierende Mannschaft des Vereins „Kultur 10“ bittet um Voranmeldungen: Telefon 0660/46 46 614 (Sekretariat: Roswitha Jarolim) bzw. E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Tipp für 20.9.: Wienerlied-Frühschoppen im Waldmüller-Zentrum

Nach der „böhmischen“ Festivität kommen Freundinnen und Freunde des Wienerliedes auf ihre Kosten: Am Sonntag, 20. September, ab 11.00 Uhr, ist das gemütliche „Waldmüller-Zentrum“ einmal mehr der Schauplatz eines Frühschoppens. Das Programm hat die Devise „Wienerisch aus der untersten Lad“. Zu den Mitwirkenden gehören Christl Prager, Tini Kainrath, Rudi Koschelu, Victor Poslusny, Herbert Schöndorfer und das Duo Hojsa-Emersberger. Moderation: Michael Perfler. Dauer: bis 14.00 Uhr. Als „Musikbeitrag“ gibt jeder Gast 15 Euro. Nötig sind Anmeldungen unter der Rufnummer 0660/46 46 614. Infos über den Verein „Kultur 10“ und über das „Waldmüller-Zentrum“ im Internet: www.wien-favoriten.at.

