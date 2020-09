Schweizer Vorzeige-Destination PILATUS inspiriert mit interaktiver 360° Bergtour zum Live-Erlebnis

Unter dem Motto „Digital inspirieren – Live erleben“ wird das vielfältige touristische Angebot realitätsnah dargestellt, um bequem auch schon von zu Hause entdeckt werden zu können.

Wien/Luzern (OTS) - Zum Start der Herbstsaison präsentiert die Pilatus-Bahnen AG eine einzigartige, umfassende 360° Inszenierung mit LIVE-Status des Drachenberges PILATUS. Die 360° Tour rund um den Pilatus, dem Zentralmassiv in der Schweiz, südlich von Luzern am wunderschönen Vierwaldstättersee gelegen, wurde mit modernster Technik produziert und allen individuellen Wünschen der Kunden gerecht. Damit unterstreicht die österreichische 360 Perspektiven GmbH ihre innovative und qualitative Vorreiterstellung und freut sich mit dem Pilatus die erste internationale 360° Regionstour produziert zu haben.

Tobias Thut, Leiter für Marketing & Verkauf der Pilatus-Bahnen AG: “Wir bieten unseren Gästen ein umfangreiches Erlebnisangebot für Familien und Abenteuerlustige sowie die Möglichkeit Events bei uns abzuhalten. Mit der neuen 360°-Pilatus Erlebnistour zeigen wir in einer interaktiven digitalen 360°-Karte (mit Live-Status) auf besondere Weise das einzigartige und vielfältige Angebot am Pilatus. Die perfekte Mischung von digitaler Inszenierung und realen Erlebnissen am Berg ermöglicht unseren Gästen in hoher Qualität zu zeigen, was sie bei uns alles erwartet. Sie bekommen einen einzigartigen Vorgeschmack auf das Bergerlebnis Pilatus!”

360° Pilatus – Ein virtueller 360° Bergerlebnisführer

Die 360° Inszenierung auf https://360perspektiven.com/projekte/pilatus-intro/ ist für das aus Österreich stammende Team der 360 Perspektiven GmbH die erste namhafte 360°-Tour einer Schweizer Ferienregion. Geschäftsführer Gerald Stöllnberger freut sich darüber: „Unser innovatives Angebot für (Berg)-Regionen und Destinationen ist: DIGITAL INSPIRIEREN – LIVE ERLEBEN. Unsere Erfahrung kombiniert mit Premium-Qualität, von der 360° Aufnahme bis zur digitalen User-Experience, und individuellem 360°Tour-Design bietet Innovationsschutz für den Kunden. Einzigartige 360°-Präsentationen überzeugen zukünftige Gäste und Besucher von der Schönheit und Vielfalt der Region. Damit schaffen wir ein perfektes Zusammenspiel zwischen realer und digitaler Erlebniswelt, maßgeschneidert und im Look & Feel der jeweiligen Destination!“

In der 360° Tour können Interessierte über eine interaktive Karte diverse Erlebnisstationen ansteuern, diese in 360° entdecken und sich über “Hot-Spots” Informationen einholen. Zusätzlich sorgen 360° Drohnenaufnahmen sowie Videos für Inspiration und Verlinkungen zu Buchungsportalen machen es einfach, die Erlebnisse direkt und schnell zu reservieren.

„Der Pilatus mit seinen unzähligen Abenteuermöglichkeiten und der perfekt ausgebauten Infrastruktur hat uns regelrecht begeistert. Mit unserer 360° Pilatus-Präsentation bieten wir einen realitätsnahen Überblick, informieren spielerisch und zeigen die schönsten Seiten der Region mit einem erstmalig eingesetzten LIVE-Status der Bahnen. Wo sonst kann man interaktiv in Sekunden von der Süd- auf die Nordseite des Bergmassivs fliegen und unmittelbar danach von den gemütlichen Tree-Tents im Wald zur Gipfelschau bei Sonnenaufgang springen? Nur eines kann das überbieten der reale Besuch“, so 360° Produktionsleiter Max Willenbacher.

Vorteile für Tourismusregionen

Die 360° Touren der 360 Perspektiven GmbH eröffnen Tourismusregionen neue Möglichkeiten der modernen Online-Präsentation und erreichen Menschen auf internationaler Ebene. Sie liefern Information und Inspiration für zukünftige Gäste und Besucher. Durch die qualitative Darstellung des Erlebnis- und Nächtigungsangebots der Region gewinnen diese einen optimalen Eindruck und umfangreichen Einblick, der sie von einem Aufenthalt oder Ausflug überzeugt.

“Gerade in Zeiten, in denen sich der Urlaub für Europäer auf einige Länder Europas beschränken wird, ist es wichtig, sich visuell und zeitgemäß zu präsentieren, um sich vom Mitbewerb abzuheben. Zusätzlich erreicht man mit der digitalen 360° Tour mehr Menschen als über herkömmliches Bildmaterial, da Suchmaschinen und Social Media Portale 360° Inhalte bevorzugt aufführt. Aus den aufgenommenen hochauflösenden Panoramen können zudem jegliche Drucksorten und kreative Clips produziert werden” , so Gerald Stöllnberger, “Ein Marketing-Tool, das rund um die Uhr für das Unternehmen arbeitet und vielseitig einsetzbar ist. Da sind wirklich keine Grenzen gesetzt!”

Ein weiterer Vorteil der interaktiven 360° Touren für Betrachter und Anbieter ist die VR-Funktion. Mit einer Virtual Reality-Brille können User direkt in Landschaften sowie Räumlichkeiten eintauchen und sich intuitiv sowie selbstbestimmt darin bewegen. So schenkt man erholungs- und abenteuersuchenden Menschen gleich zwei Erlebnisse, ein virtuelles, das Lust auf mehr macht, und ein reales, das man nie vergessen wird.

Impuls Berg Bahn-Camp 2020

„Das Projekt Pilatus als „die perfekte Symbiose zwischen digitaler und realer Erlebniswelt“ ist Teil einer Impulssession beim heurigen BERG.BAHN.CAMP 2020" so Netzwerkprojektleiter Wolfgang Eder & Christof Netzer. Im Rahmen des Events für Wissen, Innovation & Vernetzung am Berg werden alljährlich branchenübergreifende Blicke in die Zukunft geworfen und heutige Erfolgsbeispiele, aktuellen Fragen und die im Entstehen begriffenen Innovationen für unsere Berge und Berg- Erlebniswelten beleuchtet. Heuer wird das Event zum Jahresthema „von der Krise am Berg zum RE-Start am Berg“ vom 23.9.2020 - 25.9.2020 in der Wildkogel-Arena Neukirchen - Bramberg abgehalten. Weitere Informationen https://mountain-excellence.com/

Über die 360 Perspektiven GmbH



Die 360 Perspektiven GmbH ist eine österreichische 360°-Content-Manufaktur und Premium-Anbieter von 360° Touren sowie Virtual Reality-Lösungen und deckt das gesamte Produktionsspektrum inhouse ab – von der Konzeption bis hin zur Erstellung des qualitativ hochwertigen Contents. Auf der Referenzliste stehen Tourismusverbände, Hotels, Betriebe aus Industrie und Gewerbe sowie zahlreiche B2B-Kunden aus allen möglichen Branchen.

