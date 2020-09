„Harrys schönste Zeit“ – neue Ausgaben ab 20. September in ORF 2

Harry Prünster auf Besuch rund um den Stubenbergsee

Wien (OTS) - Harry Prünster nimmt die Zuseherinnen und Zuseher ab Sonntag, dem 20. September 2020, in neuen Ausgaben von „Harrys schönste Zeit“ jeweils um 16.00 Uhr in ORF 2 wieder mit auf eine kleine „Aus-Zeit“ und erkundet Österreichs schönste Regionen. Es ist Zeit für Treffen mit interessanten Menschen, die Wissenswertes, Unterhaltsames und Tiefgehendes zu erzählen haben. Auch ist genug Zeit, bekannten Persönlichkeiten aus der Gegend Fragen zu ihrem Leben zu stellen. Wunderschöne Landschaftsbilder, die die Lust wecken, diesen Landstrich selbst zu entdecken, runden den Blick in die besuchte Region ab. Am 20. September stattet Harry der Region rund um den Stubenbergsee einen Besuch ab und am 27. September geht es weiter ins Blaufränkischland.

Mit dem Rad erkundet der Moderator das Apfelland entlang der Steirischen Apfelstraße, wo man ca. eine Stunde nordöstlich von Graz entfernt das größte Apfelanbaugebiet Österreichs entdecken kann. Bei seinem ersten Stopp trifft Harry Prünster Obstbauer Martin Leitner. Nachdem der Moderator allerlei Wissenswertes rund um den Apfel erfahren hat, besucht er Luis und Katharina Thaller in deren Wirtshaus, welches die Familie in der mittlerweile fünften Generation führt. Nachdem Harry Prünster geholfen hat, eine Apfel-Tarte zuzubereiten, erfährt er von seinem nächsten Gesprächspartner Hans Hofer, was es bedeutet, ein „Apfelmann“ zu sein. Auch wird er in das Geheimnis rund um den Abakus, einen Schnaps, der unter strengster Einhaltung des Regelwerkes der „Apfelmänner“ ausschließlich aus den besten Äpfeln jedes Jahrgangs hergestellt wird, eingeweiht. Zuletzt trifft der Moderator die Musiker Thomas Haider und Dani Roca. Harry Prünster schließt sich ihnen mit seiner Gitarre an und gemeinsam lassen die Herren den Ausflug musikalisch ausklingen.

