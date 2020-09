Personalie bei Bain & Company

Konsumgüterexperte Axel Erhard verstärkt Partnergruppe

München (ots) - Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company hat mit Axel Erhard einen ausgewiesenen Konsumgüterexperten gewonnen. Er verstärkt seit dem 7. September 2020 die Partnergruppe am Standort München. Neben großen Konsumgüterkonzernen berät Erhard zudem Kunden aus dem Einzelhandel sowie der Pharmaindustrie.

"Der Lockdown infolge der Corona-Pandemie hat zahlreiche Unternehmen hart getroffen", betont Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Gerade die Anpassung zum Teil überholter Geschäftsmodelle und die forcierte digitale Transformation stehen jetzt mehr denn je auf den Agenden des Topmanagements - und das auch in der Konsumgüterindustrie. Deshalb freuen wir uns, dass wir mit Axel Erhard nun einen weiteren Experten haben, der unseren Kunden bei allen aktuell drängenden Fragen zur Seite stehen wird."

Erhard bringt mehr als 20 Jahre internationale Beratungserfahrung mit. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Performance Improvement, Mergers & Acquisitions sowie Post-Merger-Integration. Seit vielen Jahren leitet der 47-Jährige große Change-Projekte bei Konsumgüter- und Handelsunternehmen.

Zuletzt war Erhard Partner und Managing Director bei der Strategieberatung Kearney in München und New York. Er hat Betriebswirtschaft an der Universität zu Köln studiert und ein CEMS-Master-Programm an der Stockholm School of Economics absolviert. Erhard ist Mitglied der American Chamber of Commerce und Autor von Fachbeiträgen zu den Themen M&A, Nachhaltigkeit und Lieferketten.

