Morpheus Labs unterstützte PwC bei der Entwicklung einer Smart-Compliance-Anwendung, die Mitarbeitern hilft, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren

Singapur (ots/PRNewswire) - Morpheus Labs, ein innovatives Technologieunternehmen aus Singapur, wurde von PwC Singapur mit der Entwicklung von Smart Compliance beauftragt, einem Tool zur Automatisierung von regulatorischen Compliance-Prozessen, das auf Robotic Process Automation (RPA) setzt und die herkömmlichen papierbasierten Verwaltungs- und Überwachungsverfahren im Compliance-Bereich ersetzt.

Eine wachsende Zahl von Regulierungsbehörden und RegTechs nutzen Technologie für eine effizientere und wirksamere Aufsicht und stärkere Compliance. Morpheus Labs entwickelte Smart Compliance, um PwC Singapur bei der Automatisierung der Verfahren für das regulatorische Compliance-Management und die Überwachung der Vorschrifteneinhaltung zu unterstützen. Mit Smart Compliance erfolgt das Compliance-Management mit extremer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit sowie unter Einhaltung von Regeln und Vorschriften. Morpheus Labs lieferte eine kombinierte, hochentwickelte End-to-End-Lösung für die rasche Bereitstellung von intelligenten Compliance-Lösungen, die die RegTech-Branche weiterentwickeln und die Risiko- und Compliance-Organisation umgestalten.

Über Morpheus Labs

Morpheus Labs ist ein Blockchain-Platform-As-A-Service- (BPaaS-) Anbieter von unternehmenskritischen Tools, Infrastruktur, mehreren Blockchain-Protokollen und Blockchain-Anwendungsfall-Referenzen für Unternehmen und Entwickler, um mit minimalen Kosten und Zeitaufwand ohne Weiteres eigene Anwendungen bauen, erproben und verwalten zu können. Die Plattform ist mit relevanten Funktionen ausgestattet und bietet eine Vielzahl intuitiver Lösungen, die es Entwicklern wie Unternehmen ermöglichen, sie zur Erstellung effektiver Lösungen für unterschiedliche Anwendungsfälle zu nutzen.

Von Proof-of-Concept- (POC-) und Pilotprojekten für Blockchain-Lösungen bis hin zu großangelegten Unternehmensanwendungen zur Verbesserung und Automatisierung von Geschäftsprozessen - Morpheus Labs steht Unternehmen auf dem Weg zur digitalen Transformation und Innovation mit Beratungs- und Implementierungsdiensten in Digitalisierung, Prozessautomatisierung und Technologieinnovation - in erster Linie für Technologien in Verbindung mit Blockchain, RPA und IdD - zur Seite.

https://morpheuslabs.io

