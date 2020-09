Clayton, Dubilier & Rice nennt ehemaligen Vorsitzenden und CEO von Legrand, Gilles Schnepp, als operativen Berater

London und New York (ots/PRNewswire) - Herr Schnepp wird sich auf europäische Gewerbe- und Dienstleistungs-Geschäftsvorgänge und Portfolio-Wertschöpfung konzentrieren.

Clayton, Dubilier & Rice kündigten heute an, dass Gilles Schnepp, ehemaliger Vorsitzender und CEO von Legrand SA, als operativer Berater für CD&R-Fonds eingestellt wurde.

Unter der Leitung durch Herrn Schnepp von 2006 bis 2018 steigerte das Unternehmen Legrand seinen Umsatz von etwa 3,7 Milliarden Euro auf 6 Milliarden Euro und seinen Nettogewinn von 255 Millionen Euro auf 772 Millionen Euro. Im Laufe dieser Zeit setzte Herr Schnepp eine Reihe von entscheidenden Initiativen zur Wachstumsförderung und operativen Verbesserung um, wie etwa die Ausweitung Legrands Produktangebots von primär europäischen Märkten auf ein breites weltweites Portfolio von elektrischen und digitalen Infrastrukturlösungen, von denen 2019 zwei Drittel den ersten oder zweiten Rang ihrer Märkte einnahmen.

Herr Schnepp förderte sowohl Legrands Expansion in die USA sowie in Schwellenländer, darunter China, Brasilien und Indien, als auch eine Erwerbsstrategie, die für eine Umsatzzunahme von etwa 2 Milliarden Dollar sorgte. Sein Ruf für operative Exzellenz hat zu Vorstandsmitgliedschaften in bedeutenden europäischen Industrieunternehmen geführt, darunter Saint-Gobain, Peugeot und Sanofi.

"Wir freuen uns, Gilles willkommen zu heißen, um die Investitionstätigkeiten unserer Fonds in den europäischen Gewerbe- und Dienstleistungssektoren weiter auszuweiten, sowie die Initiativen zur Wachstumsförderung und operativen Verbesserung unserer Portfoliogesellschaften zu unterstützen", sagte CD&R Kopräsident Dave Novak. "Gilles ist eine leistungsstarke Führungskraft, die mehr als 30 Jahre Erfahrung in Geschäftsleitung und Wertschöpfung aus mehreren Unternehmen, die einer großen Vielfalt von globalen Endmärkten dienen, mit sich bringt."

"Wir glauben, dass Gilles' internationales Profil, internationale Erfahrung und Beziehungen CD&R-Fonds größeren Zugriff und Einblick über Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen geben wird, vor allem in Frankreich", sagte CD&R Partner Christian Rochat. "Wir freuen uns, eng mit ihm zusammenzuarbeiten, um im wichtigen französischen Markt Gelegenheiten zu verfolgen und Wert für unsere Portfoliogesellschaften zu schaffen."

"CD&R ist sehr dafür bekannt, dass sie starke und zukunftsfähige Gesellschaften gründen, und dass sie als konstruktiver Partner für Familien, Gründer und Firmenbesitzer fungieren", sagte Herr Schnepp. "Ich freue mich sehr darauf, mit dem bemerkenswerten Team von Anlage- und operativen Spezialisten zu arbeiten und meine Erfahrung einzubringen, um dabei zu helfen, Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und Wert in den Firmen zu schaffen, in die die Fonds der Gesellschaft investieren."

Herr Schnepp begann 1983 seine Karriere in Finanzen bei Merrill Lynch und ging 1989, als Legrands stellvertretender Leiter der Finanzabteilung und späterer Leiter der Finanzabteilung, von Finanzen in die Industrie über. Nachdem er mehrere Führungspositionen inne hielt, wurde er 2004 zum Generaldirektor (CEO) ernannt, und 2006 zum Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektor. Herr Schnepp trat 2018 als CEO zurück und blieb Vorstandsvorsitzender bis Juni dieses Jahres.

Herr Schnepp ist ein Vorstandsmitglied des Arbeitgeberverbands Medef und Vorsitzender des ESG-Ausschusses. Er ist ein Absolvent der HEC Paris, Empfänger des Ordens der Légion d'Honneur und bekam 2012 den nationalen Verdienstorden verliehen.

Informationen zu Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice ist eine private Investmentgesellschaft mit einer Strategie basierend auf der Erschaffung stärkerer, profitablerer Unternehmen. Seit ihrer Gründung hat CD&R die Investition von mehr als 30 Milliarden Dollar in 93 Unternehmen verwaltet, die ein breites Spektrum an Branchen mit einem Gesamtumsatzwert von mehr als 140 Milliarden Dollar darstellen. CD&R ist seit mehr als 20 Jahren in Europa aktiv. In dieser Zeit haben sie 18 Unternehmen erworben, die mehr als 6 Milliarden Dollar Anlagekapital darstellen. Das Unternehmen hat Geschäftsstellen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.cdr-inc.com.

