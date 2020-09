Sobotka und Gewessler geben Startschuss für Aktion klimaaktiv mobil in der Verwaltung

Nachhaltiges Parlament: E-Bike für die MitarbeiterInnen

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Umweltministerin Leonore Gewessler gaben heute vor dem Gesundheitsministerium gemeinsam den Startschuss für die Aktion "klimaaktiv mobil - Mobilitätsmanagement in der klimaneutralen Verwaltung". Bundesministerin Gewessler übergab symbolisch ein E-Bike an NR-Präsident Sobotka für die MitarbeiterInnen der Parlamentsdirektion. "Ich bedanke mich bei Umweltschutzministerin Leonore Gewessler für das tolle Geschenk an das Parlament", sagte der Nationalratspräsident. "Der Klimaschutz betrifft uns alle, daher freut es mich besonders, dass die MitarbeiterInnen der Parlamentsdirektion ihre Arbeitswege ab sofort umweltschonend zurücklegen können. Auch mich persönlich hat das neue Dienstfahrrad schon überzeugt," fügte Sobotka hinzu.

Ein E-Bike für das Parlament

Das E-Bike soll den MitarbeiterInnen der Parlamentsdirektion zur Erledigung von Dienstwegen bereit gestellt werden. Die Parlamentsdirektion plant das Umweltmanagementsystem (EMAS) einzuführen. Einen wichtigen Part nimmt dabei auch die Mobilität ein. Während der Sanierung des historischen Parlamentsgebäudes am Ring haben sich die Wege der MitarbeiterInnen zwischen mehreren Standorten vervielfacht. Das umweltfreundliche Fahrzeug steht dann den Bediensteten des Hauses künftig als Dienstfahrrad zur Verfügung. (Schluss) mar

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie im Fotoalbum auf www.parlament.gv.at

