NEU: Covid-19 Test im 4-Sterne Boutiquehotel The Harmonie Vienna

Einfach, sicher und bequem direkt im Hotelzimmer

Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir unseren Gästen in dieser herausfordernden Zeit ein Service bieten können, damit sie ihren Wien-Besuch oder ihre Geschäftstermine in Wien mit einem Gefühl von Sicherheit genießen könne Mag. Sonja Wimmer, Hoteleigentümerin 1/3

Mit LEAD Horizon haben wir einen etablierten und zuverlässigen Partner gefunden, der unserem Qualitätsanspruch auch gerecht wird. Mag. Sonja Wimmer, Hoteleigentümerin 2/3

Geschäftsreisende und Touristen sind ohne negativem Corona-Zertifikat in fremden Ländern häufig in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Kompetente Labore im Ausland zu finden und aufzusuchen ist jedoch schwierig. Eine Partnerschaft zwischen dem Hotel The Harmonie Vienna und LEAD Horizon ermöglicht es nun diesen Personen, sich einfach, unkompliziert und verlässlich testen zu lassen Assoc.- Prof. Dr. med. Christoph Steininger, LEAD Horizon 3/3

Wien (OTS) - Das 4-Sterne Boutiquehotel The Harmonie Vienna bietet ab sofort seinen Gästen als Serviceleistung den innovativen Covid-19 Test von Lead Horizon direkt im Hotel an. The Harmonie Vienna ist nach den Wiener Richtlinien zum Umgang mit der Corona-Krise zertifiziert.

Nach aktueller Gesetzeslage ist bei der Einreise nach Österreich aus zahlreichen Ländern innerhalb von 48 Stunden ein PCR-Test verpflichtend. Das Boutiquehotel The Harmonie Vienna in Wien 9 bietet seinen Gästen nun als erstes Hotel in Österreich die bequeme Möglichkeit, diese Gesetzesvorgabe zu erfüllen, ohne lange Wartezeiten zu haben oder einen Arzt aufsuchen zu müssen. In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Forschungsunternehmen LEAD Horizon kann jeder Gast selbst sicher, schmerzlos und schnell mittels Gurgellösung direkt im Hotelzimmer einen Covid-19 Test durchführen.

„ Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir unseren Gästen in dieser herausfordernden Zeit ein Service bieten können, damit sie ihren Wien-Besuch oder ihre Geschäftstermine in Wien mit einem Gefühl von Sicherheit genießen könne n“, erklärt Hoteleigentümerin Mag. Sonja Wimmer. „ Mit LEAD Horizon haben wir einen etablierten und zuverlässigen Partner gefunden, der unserem Qualitätsanspruch auch gerecht wird. “

Das innovative, von LEAD Horizon entwickelte Verfahren sieht von einem umständlichen und unangenehmen Nasenabstrich ab und baut stattdessen auf eine Rachenspülflüssigkeit. Diese Methode hat sich sowohl als angenehmer, als auch als vorteilhaft für den Transport herausgestellt. Die Probenentnahme mittels Rachenspülung (Gurgeltest) wurde von der WHO anerkannt und empfohlen. Dieser Test kann nach dem Check-In im Hotel innerhalb weniger Minuten völlig schmerzfrei durchgeführt werden, eine Erklär-APP führt durch die einzelnen Schritte. Im Anschluss wird der Test von Hotel-Mitarbeitern an ein Labor weitergeleitet. Ab Einlangen im Labor wir das Ergebnis von Montag bis Samstag innerhalb von 24 Stunden datensicher zugestellt, womit sämtliche behördliche Vorgaben komfortabel und effizient erfüllt sind - ohne Wartezeiten am Flughafen und ohne ungewollte Verzögerungen der Reise.

Dieses Service steht natürlich auch vor der Abreise zur Verfügung, wenn der Gast ein Zertifikat für die Einreise in sein Heimatland oder in ein neues Zielland braucht.

„ Geschäftsreisende und Touristen sind ohne negativem Corona-Zertifikat in fremden Ländern häufig in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Kompetente Labore im Ausland zu finden und aufzusuchen ist jedoch schwierig. Eine Partnerschaft zwischen dem Hotel The Harmonie Vienna und LEAD Horizon ermöglicht es nun diesen Personen, sich einfach, unkompliziert und verlässlich testen zu lassen “, erklärt Assoc.- Prof. Dr. med. Christoph Steininger von LEAD Horizon.

Der PCR-Test mittels Gurgellösung ist im Boutiquehotel The Harmonie Vienna jederzeit für €120,- an der Rezeption erhältlich, eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Über LEAD Horizon

LEAD Horizon ist ein österreichisches Unternehmen, das Anfang 2020 von Assoc.- Prof. Dr. med. Christoph Steininger und Michael Putz gegründet wurde. Gemeinsam mit Wirtschaftspartnern entwickelte LEAD Horizon die passenden Lösungen zur Testung des Coronavirus für Unternehmen, Kultur, Sport und Privatpersonen. Mehr Informationen unter: https://www.lead-horizon.com

Über The Harmonie Vienna

Das vier Sternen Boutiquehotel The Harmonie Vienna liegt zentrumsnah im hochwertigen Servitenviertel im 9.Bezirk. Berühmte Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß erreichbar. Das Design orientiert sich an einem visionären Kunstkonzept, das Tanz und Malerei auf einzigartige Weise vereint. Ein gelungenes Zusammenspiel zwischen Tradition und Moderne, Wiener Charme und herzlicher Gastfreundschaft im familiengeführten Hotel begeistert Geschäftsreisende ebenso wie Wien-Besucher. The Harmonie Vienna ist nach der Bewusst-Leben Philosophie konzipiert, setzt auf Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und spezielle Service-Angebote für Allergiker.

www.harmonie-vienna.at

Rückfragen & Kontakt:

pr.com PR- und Medienberatungs GmbH

Angela Pengl-Böhm

01 595443322

apb @ pr-com.at

www.pr-com.at