Österreichischer Kabarettpreis 2020: Sieben ORF-Sendungen für den Publikumspreis nominiert

Voting startet ab sofort – Verleihung am 18. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien wurden heute, am Dienstag, dem 15. September 2020, die Preisträger des 21. Österreichischen Kabarettpreises und die Nominierten für den Publikumspreis bekanntgegeben. Der diesjährige Hauptpreis geht an Clemens Maria Schreiner („Schwarz auf Weiß“), der zuletzt mit dem neuen ORF-Format „Fakt oder Fake“ in ORF 1 zu sehen war. Magda Leeb wird mit dem Förderpreis für ihr Programm „Kaiserin von Österreich“ ausgezeichnet – sie war u. a. im ORF bei den „Pratersternen“ zu Gast und im Rateteam von „Was gibt es Neues?“ zu sehen, und „Pratersterne“-Host Hosea Ratschiller erhält den Programmpreis für „Ein neuer Mensch“. Der Sonderpreis geht dieses Jahr an Michael Pammesberger.

Sieben ORF-Sendungen für den Publikumspreis nominiert – Voting bis 27. Oktober 2020

Neben den Preisträgerinnen und Preisträgern wurden heute auch die elf Kabarett- und Comedy-TV-Formate präsentiert, die für den Publikumspreis nominiert sind, der heuer bereits zum fünften Mal vergeben wird. In den vergangenen Jahren wurden die ORF-Formate „Wir sind Kaiser“, „Science Busters“ und – bereits zweimal – „Was gibt es Neues?“ ausgezeichnet. Mit „Willkommen Österreich“, „Pratersterne“, „Kabarettgipfel“, „Die Kabarett-WG“ und „Fakt oder Fake“ sowie den ORF-III-Formaten „Die Tafelrunde“ und „Dinner für Zwei“ haben es heuer sieben ORF-Sendungen auf die Nominierungsliste geschafft. Das Publikum kann ab sofort bis 27. Oktober unter www.kabarettpreis.at für seinen Favoriten abstimmen. Der Gewinner des Publikumspreises wird bei der Verleihungsgala am 16. November im Globe Wien gekürt, die auch heuer von Kabarettistin und ORF-Moderatorin Verena Scheitz moderiert wird. ORF 1 zeigt die Verleihung des Österreichischen Kabarettpreises 2020 am Freitag, dem 18. Dezember, um 23.05 Uhr.

