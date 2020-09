AVISO: Pressegespräch „Lehrlingsausbildung in der Sozialversicherung“

PK mit BM Schramböck, Vorsitzenden der Konferenz der Sozialversicherungsträger & SVS Obmann Peter Lehner, Lehrlinge aus diversen Lehrberufen, Sozialversicherungen, Bundesländern

Wien (OTS/BMDW) - Die Sozialversicherungen zählen mit über 300 Lehrlingen in 11 Lehrberufen zu den

größten Lehrlingsausbildnern in Österreich. Auch in Corona-Zeiten wird dieser Weg fortgesetzt und mit September 2020 haben über 100 Lehrlinge ihre Ausbildung bei einem der fünf Träger gestartet.

Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger

Donnerstag, 17. September 2020

09.30 Uhr

SVS – Sozialversicherung der Selbständigen

Wiedner Hauptstraße 84-86

1050 Wien

