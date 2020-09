Alexander Wolschann ist Unternehmenssprecher bei Huawei Austria

Wien (OTS) - Alexander Wolschann (40) hat die Funktion des Unternehmenssprechers bei Huawei Technologies Austria übernommen. Als Teil des Communications & Public Relations Team liegen seine inhaltlichen Schwerpunkte in der Kommunikation mit Medienvertretern, Stakeholdern und Interessenvertretern sowie der Konzeption einer einheitlichen Kommunikationsstrategie. Gemeinsam mit PR-Direktorin Cindy Chen wird er die Innovationsführerschaft des globalen Technologieunternehmens in der öffentlichen Wahrnehmung in Österreich bewusster machen.

Seit fast 20 Jahren begleitet Alexander Wolschann den Wirtschafts- und Technologiesektor sowie deren Entwicklungen journalistisch und kennt den heimischen Markt und die lokalen Anforderungen dementsprechend ausgezeichnet. Er war bei Österreichs führendem IT-B2B-Medium COMPUTERWELT viele Jahre als Chefredakteur tätig und hat zuletzt mit dem renommierten Journalisten Christof Baumgartner die Wiener Content-Agentur „kontexte“ geführt, die Unternehmen in allen Kommunikationsagenden von Advertorials über Blogs und Presseaussendungen bis hin zu White Papern unterstützt.

Neben dem Studium der Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft an der Universität Wien hat er das Journalistenkolleg am KFJ in Salzburg absolviert und kennt die vielen Facetten der heimische Politik- und Medienlandschaft.

„ Mit Alexander haben wir einen ausgewiesenen Branchenkenner für uns gewonnen. Dank seiner langjährigen journalistischen Erfahrung versteht er es, auch komplexe Themen und Technologien einfach zu vermitteln und ihren Mehrwert aufzuzeigen. Mit seinem Wissen und seinen Kompetenzen wird er uns helfen, unsere Geschichte als globales Hightech-Unternehmen mit österreichischem Footprint zu erzählen “, so Jackie Zhang, CEO Huawei Austria.

Über Huawei

Huawei Technologies (www.huawei.com) ist führender Hersteller von Telekommunikationslösungen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 170 Ländern eingesetzt und von 45 der 50 größten Netzbetreiber weltweit sowie von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei verfügt über eine umfassende Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und IP-Technologien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mobile Produkte, Produkte für Vermittlungstechnik, Netzwerkprodukte, Software-Anwendungen sowie Endgeräte. Huawei erzielte 2019 einen geschätzten Umsatz von 120,9 Milliarden US-Dollar. Damit wurde ein Plus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht. Huawei beschäftigt rund 194.000 MitarbeiterInnen weltweit, von denen mehr als 45 Prozent im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Seit 2007 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt in Österreich rund 120 MitarbeiterInnen.





Rückfragen & Kontakt:

Alexander Wolschann

Unternehmenssprecher/ company spokesman

+43-664-1463045

a.wolschann @ huawei.com

https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterprise