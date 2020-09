Online-Sparen: Santander Consumer Bank startet Neukundenaktion mit Spitzenzinssatz für Tagesgeld

Neukunden erhalten 1,05 Prozent p.a. auf Tagesgeld. Der Zinssatz ist für vier Monate garantiert und das Geld täglich verfügbar.

Mit unserer Neukundenaktion bieten wir Sparerinnen und Sparern derzeit das beste Angebot für Tagesgeld am österreichischen Markt Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank

Wien (OTS) - Für Online-Sparerinnen und Online-Sparer ein Grund zur Freude: Ab 16. September 2020 bietet die Santander Consumer Bank Neukundinnen und -kunden einen Zinssatz von 1,05 Prozent p.a. für das Tagesgeldkonto BestFlex. Zum Vergleich: Aktuell liegt der Zins für täglich behebbare Spareinlagen bei Österreichs Banken bei durchschnittlich 0,10 Prozent p.a. (OeNB, Juli 2020). „ Mit unserer Neukundenaktion bieten wir Sparerinnen und Sparern derzeit das beste Angebot für Tagesgeld am österreichischen Markt “, freut sich Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank.

Fixzinsgarantie mit Zinseszinseffekt

Für den Neukundenzinssatz gibt es eine Fixzinsgarantie: Ab Kontoeröffnung ist dieser für vier Monate gesichert. Ein weiterer Vorteil ist der Zinseszinseffekt, den das Finanzinstitut seinen Sparkundinnen und Sparkunden bietet: Die Zinsen werden nicht jährlich, sondern monatlich gutgeschrieben. Das bedeutet, dass Zinsen sowohl für die Einlagen als auch zusätzlich für die bereits erhaltenen Sparzinsen gezahlt werden.

Nach Ablauf der Fixzinsgarantie wird der Neukundenzinssatz an die Standardkonditionen angepasst. Zurzeit beträgt der Tagesgeld-Zinssatz für Bestandskundinnen und -kunden 0,2 Prozent p.a. (Zinssatz ist variabel, gültig bis auf Widerruf).

Kostenlose Kontoführung

Ein BestFlex-Konto kann online über www.bestsparen.at eröffnet werden. Als Neukundin bzw. Neukunde gilt, wer in den letzten zwölf Monaten kein BestFlex-Konto bei der Santander Consumer Bank in Österreich hatte. Die Kontoeröffnung, -führung und -schließung ist kostenlos. Es ist keine Mindesteinlage erforderlich und das Geld ist täglich verfügbar.

Österreichische Banklizenz und Einlagensicherung

Die Santander Consumer Bank mit Sitz in Wien und Filialen in ganz Österreich operiert mit einer österreichischen Banklizenz. Das Finanzinstitut unterliegt daher der gesetzlichen Einlagensicherung (ESA). Die Kapitalertragssteuer (KESt), die auf das Ersparte anfällt, wird von der Bank automatisch an das Finanzamt abgeführt.

35.000 Sparerinnen und Sparer in Österreich

Seit 2009 ist die Spezialbank am österreichischen Markt aktiv, seit 2013 auch im Bereich Online-Sparen tätig. Mittlerweile vertrauen in Österreich mehr als 35.000 Sparkundinnen und -kunden mit Einlagen von über 1,6 Milliarden Euro auf die Santander Consumer Bank (1. Halbjahr 2020).

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank für Konsumfinanzierung mit Sitz in Wien. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich bietet sie online Tages- und Festgeldkonten an. In Österreich ist die Bank mit 2.650 Partnern im Kfz- und Einzelhandel der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Die Santander Consumer Bank beschäftigt über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Eisenstadt. Das Finanzinstitut hat eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Ende 2019 beschäftigt das Institut über 196.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 145 Millionen Kundinnen und Kunden.

