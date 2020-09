Start in den Herbst: „Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien

Am 16. September um 21.55 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Peter Klien meldet sich mit „Gute Nacht Österreich“ zurück aus der Sommerpause! Zum Auftakt der neuen Ausgaben am Mittwoch, dem 16. September 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 hat er sein Reporter-Mikrofon wieder ausgepackt und einer Wahlveranstaltung der Wiener FPÖ einen Besuch abgestattet. Außerdem wirft „Gute Nacht Österreich“ einen Blick zurück auf die Amtszeit von Donald Trump und findet dabei heraus, dass der US-Präsident auch in Österreich Unterstützer hat. Dem Thema „Schulbeginn in Corona-Zeiten“ widmet sich Gernot Kulis als „Bundesminister für Irreres“. Und es gibt die privaten Urlaubsfotos unserer Politiker sowie Aufklärung rund um die Corona-Ampel.

