Hernals und Währing für Taktverdichtung des 42A

Neuausschreibung für den Betrieb der Linie bietet Chance, auf langjährige Wünsche der Fahrgäste einzugehen

Wien (OTS/SPW) - Die Bezirksvorsteherin von Hernals Ilse Pfeffer (SPÖ), der Bezirksparteivorsitzende der SPÖ Währing Andreas Höferl und der Bezirksvorsteher-Kandidat der SPÖ Währing Michael Trinko fordern gemeinsam Verbesserungen im Fahrplan des 42A. Die Neuausschreibung für den Betrieb der Linie ab Sommer 2021 biete eine Chance, auf langjährige Wünsche der Fahrgäste einzugehen.

Ein Wunsch vieler Bewohner*innen von Gersthof und des Schafbergs sei eine Taktverdichtung im Abendverkehr (von 30 auf 20 Minuten), ein früherer Betriebsbeginn (schon vor 6 Uhr) und ein späterer Betriebsschluss (erst nach 23 Uhr). Ein Wunsch vieler Besucher*innen des Schafbergbades sei eine Taktverdichtung im Sommer-Bäderverkehr wochentags am Nachmittag (von 20 auf 15 Minuten) und am Samstag vormittags (von 20 auf 10 Minuten). „Beide Wünsche haben wir an die WIENER LINIEN herangetragen. Dort hat man Interesse an den Vorschlägen gezeigt“, so Pfeffer, Höferl und Trinko.

