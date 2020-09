VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: „Wien sorgt für völlige Überlastung der Gesundheitshotline 1450“

SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker vertuscht weiterhin die Infektionszahlen in den Wiener Bezirken

Wien (OTS) - „Nachdem die Stadt Wien gestern ihre, an sich begrüßenswerte, Grippe-Impfaktion präsentiert hat, wurden alle Anrufer, die sich darüber informieren wollten, an die Gesundheitshotline 1450 weitergeleitet. Da diese Hotline coronabedingt jedoch bereits vollkommen ausgelastet ist, haben die vielen zusätzlichen Anrufer zu einem Zusammenbruch der Hotline geführt. Eine derartige Überlastung hat zur Folge, dass überlange Wartezeiten für jene entstehen, die den Verdacht haben, an Corona erkrankt zu sein und sich testen lassen wollen. Es ist absolut unverständlich, warum diese wichtige Hotline vollkommen unnötig überlastet wurde, indem insgesamt 20 000 Anrufer die Telefonnummer 1450 erreichen wollten. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker muss rasch handeln und umgehend sicherstellen, dass es zu keiner weiteren Überlastung der Hotline kommt“, fordert die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.



„Als einziges Bundesland in Österreich verzichtet Wien darauf, die aktuellen Infektionszahlen in den einzelnen Bezirken zu veröffentlichen. Vor allem weil Wien in den letzten Wochen zum österreichweiten Brennpunkt der Corona-Pandemie geworden ist, sollte die SPÖ-geführte Stadtregierung für hundertprozentige Transparenz in Bezug auf die Corona-Infektionszahlen sorgen. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker geht jedoch den umgekehrten Weg und unternimmt alles, um die Zahl der positiv Getesteten in den einzelnen Bezirken weiterhin zu vertuschen. Dieses traurige Schauspiel ist eines Gesundheitsstadtrats in Zeiten einer Gesundheitskrise unwürdig und belegt, dass dieser den Herausforderungen der aktuellen Gesundheitskrise nicht gewachsen ist“, zeigt sich Schwarz völlig verständnislos über das Agieren des zuständigen Wiener Gesundheitsstadtrats.



„Anstatt etwas gegen die unverhältnismäßigen Wartezeiten zu unternehmen und damit effektiver gegen die Ausbreitung der Krankheit vorzugehen, scheint SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker diese Angelegenheit nicht ernst genug zu nehmen und Bürgermeister Ludwig schweigt dazu“, so Schwarz abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/