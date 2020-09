Gelebte Verantwortung

FH des BFI Wien erste Hochschule in Österreich mit WACA-Silber-Zertifizierung für Hochschul-Website

Als Mitglied des UN Global Compact sehen wir uns als Hochschule in der Pflicht, Menschen einen barrierefreien Zugang zu Bildung und Information zu ermöglichen und unsere Maßnahmen zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele sichtbar zu machen. Darum haben wir uns für die Zertifizierung entschieden Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien

Wien (OTS) - Die Wiener Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance steht für Diversität, Weltoffenheit und wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Verantwortung. Die Zertifizierung der Website mit dem WACA-Gütesiegel ist ein wichtiger Baustein, um Barrierefreiheit und Integration an der Hochschule sichtbar zu machen. WACA ist das erste unabhängige Zertifikat, um Barrierefreiheit nach den internationalen W3C-Richtlinien (WCAG 2.0 oder 2.1 – AA) nach außen erkennbar zu machen.

„Die Zertifizierung unserer neuen Website ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Erfüllung unserer Nachhaltigkeitsziele“, betont die Geschäftsführerin der FH des BFI Wien, Eva Schiessl-Foggensteiner. „ Als Mitglied des UN Global Compact sehen wir uns als Hochschule in der Pflicht, Menschen einen barrierefreien Zugang zu Bildung und Information zu ermöglichen und unsere Maßnahmen zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele sichtbar zu machen. Darum haben wir uns für die Zertifizierung entschieden “, so die Geschäftsführerin. „Besonders freut mich, dass wir österreichweit die erste Hochschule sind und damit eine gewisse Vorbildwirkung für den Hochschulsektor einnehmen.“

WACA-Zertifizierung

Das Qualitätssiegel der WACA bestätigt die Zugänglichkeit für alle Menschen auf der zertifizierten Website. Damit werden Bemühungen von Unternehmen und Organisationen hinsichtlich Barrierefreiheit im Web ausgezeichnet und gesetzliche Bestimmungen erfüllt. Das Audit für die Zertifizierung nehmen unabhängige und geprüfte Fachkräfte wahr.

Konformität mit dem Web-Zugänglichkeits-Gesetz (WZG)

Vor rund einem Jahr ist das Web-Zugänglichkeits-Gesetz (WZG) in Kraft getreten und damit ist ein wichtiges gesellschaftliches Commitment für Barrierefreiheit besiegelt worden. Ab dem 23. September 2020 besteht laut WZG für alle bestehenden Websites von öffentlichen Stellen des Bundes, der Länder und Gemeinden die Verpflichtung, barrierefrei zu sein.

Über die FH des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sechs Masterstudiengängen – darunter zwei Bachelorstudiengänge und drei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance an. Die Bachelorstudiengänge International Banking sowie Interactive Media & Games Business erweitern mit Wintersemester 20/21 das Portfolio der Hochschule.

Lehre und angewandte, praxisorientierte Forschung sind an der Fachhochschule des BFI Wien fest miteinander verwoben. Dies spiegelt sich in der Einbindung der Studierenden in aktuelle Forschungsvorhaben und Projektpraktika wider. Dafür greift die FH auf ein starkes (inter-)nationales Netzwerk von Partnerunternehmen zu. Innovative prämierte Lehrmethoden sowie hochkarätige Lehrende aus Wissenschaft und Praxis bilden die Basis für ein erfolgreiches Studium. Engagierte Studierende sind damit bestens auf eine erfolgreiche berufliche Karriere als Fach- und Führungskräfte vorbereitet.

Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden der FH des BFI Wien absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischen Niveau. Seit 2017 ist die Hochschule Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN.

www.fh-vie.ac.at

