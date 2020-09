Studierende der New Design University designten für die angehenden Gründer des Landes

LR Danninger: Seminar-Raum im Wirtschaftszentrum St. Pölten umgestaltet

St. Pölten (OTS) - Gründerinnen und Gründer finden in Niederösterreich mit dem WKNÖ-Gründerservice und riz up, der Gründeragentur des Landes, eine breit angelegte Unterstützung. Dafür setzen Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wolfgang Ecker, der Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), auf enge Kooperation und abgestimmte Projekte. „So vielfältig die Themen für Gründer und Gründerinnen sind, so breit gefächert ist auch der kostenlose Support in Niederösterreich, den wir gemeinsam zur Verfügung stellen,“ so Landesrat Danninger. „Unsere Gründerinnen und Gründer können auf unsere Leistungen und Services zählen, damit sie sich bestmöglich um ihre Kunden und Produkte kümmern können“, betont WKNÖ-Präsident Ecker.

Eine spezielle Kooperation zwischen riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, und der NDU (New Design University), der Privatuniversität der WKNÖ, gab es für die Umgestaltung des riz up Seminar-Raumes im Wirtschaftszentrum in St. Pölten. Gefragt war innovatives, flexibles Mobiliar für unterschiedliche Szenarien der Informationsarbeit. Dazu gehören Beratungen, Workshops, Vortragssituationen, aber auch für Networking Lounges. Für all diese räumlich sehr verschiedenartigen Anforderungen sollte ein mobiles Set entwickelt werden, das in ein und demselben Raum einfach verändert und adaptiert werden kann und dabei auch unterschiedliche Arbeitssettings optimal ermöglicht und unterstützt.

Im Rahmen von CLIENT WORK SPACE an der NDU (BA Innenarchitektur & 3D Gestaltung) arbeiteten Studierende gemeinsam mit dem riz up-Team und fanden neue kreative Ansätze mit einem flexiblem Tool Set. Damit können zukünftig die angehenden Gründerinnen und Gründer von einem Raum profitieren, in dem sie sowohl eine Beratung in Anspruch nehmen, als auch bei einem Networking andere Gründerinnen und Gründer treffen können. „Die NDU-Studierenden haben dafür genau die richtigen Lösungen gefunden und einmal mehr ihre hohe Kreativität und Praxisorientierung bewiesen“, freuen sich Danninger und Ecker.

Nähere Informationen: Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, bzw. riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH, Manuela Hofer, Telefon 0676/883 261 106, E-Mail hofer @ riz-up.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse