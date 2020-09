AVISO - MIttwoch, 9:30: Aktion der Sozialistsichen Jugend Wien "ÖVP - Henkerin unserer Zukunft"

Wien (OTS) - "Durch ihre Untätigkeit verdammt die ÖVP eine ganze Generation. Die Arbeitslosisgkeit ist enorm hoch und junge Menschen sind stark betroffen. Die Bundesregierung beschränkt sich in dieser Krisensituation auf Symbol- und Klientelpolitik. Auch beim Klimaschutz wird außer Ankündigungen nichts geliefert", kritisiert Fiona Herzog, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, die bei der kommenden Gemeinderatswahl auf der Liste der SPÖ kandidiert.



"Die ÖVP schafft es einfach nicht, in nachhaltige Berufe und eine staatliche Arbeitsplatzgarantie zu investieren. Stattdessen gibt es Millionenförderungen für Unternehmen, die trotzdem ihre Angestellten entlassen, und eine zahnlose Taskforce Jugendarbeitslosigkeit als Feigenblatt", so Herzog. "Die Krisenpolitik der Regierung ist geprägt von groben Versäumnissen, die schwerwiegende Folgen für unser aller Zukunft haben werden." Die Sozialistische Jugend wird am Mittwoch bei einer Protestaktion die ÖVP als türkis gekleideten Henker darstellen, der die Zukunft auf einem Richtblock köpft.



Wann: Mittwoch, 16.09., 9:30

Wo: Stock-im-Eisen-Platz

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Radovan Baloun

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at